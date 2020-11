¡Dos gotas de agua! Nicola Peltz comparte una foto con su madre

Su compromiso con Brooklyn Beckham ha convertido a Nicola Peltz en una de las celebrities más seguidas del momento y cuenta entre sus incondicionales con su propia suegra. Victoria Beckham comenta cada una de las publicaciones de la actriz y modelo, y hasta apoya sus cambios de look por extremos que sean. Su relación es tan buena que Peltz es la mejor embajadora de la firma de moda de la británica e incluso estrena conjuntos de su colección antes que nadie. Sin embargo y como no podía ser de otra forma, existe otra mujer a la que Nicola admira más que a ninguna, su madre. La neoyorquina lo demuestra con una de las últimas fotos que ha compartido en sus redes en la que posa junto a ella y sus fans no dejan de comentar que parecen hermanas.

"Mi mejor amiga. Mi ídolo. Mi fortaleza. Mi madre", escribía Nicola Peltz junto a esta imagen en blanco y negro que compartió hace dos años y hoy ha recordado a través de una historia. En ella, posa abrazada a Claudia Heffner Peltz, su madre, que, como Nicola, fue modelo hace años. Lo que prueba esta foto no es solo la relación tan estrecha que ambas comparten, también demuestra que se parecen mucho: llevan el mismo corte y color de pelo, tienen los mismos ojos claros y los labios gruesos que caracterizan a la actriz. Sus fans están encantados de que la estrella publique instantáneas junto a su familia y, en este caso, no dejan de sorprenderse ante el parecido físico.

"Te pareces muchísimo a ella! Reinas de belleza 😇❤️", "Ya veo de quién has heredado tu belleza. Es exquisita", "De ella has sacado tu belleza!", "Claudia y tú sois gemelas!! Os adoro a las dos... Bellezas naturales", "Ahora comprendo por qué eres tan guapa", "Dos de las mujeres más bellas del mundo", "Has olvidado decir que es tu gemela", "Eres exactamente igual que tu madre", "Wow, parece tu hermana. Las dos sois guapísimas", o "Sois prácticamente gemelas" son algunos de los cientos de piropos que Nicola y su madre han recibido gracias a la foto.

Además de alucinar con lo similares que son madre e hija, los seguidores de Nicola también han encontrado un parecido razonable entre Claudia y una de las actrices más reconocidas de Hollywood: "Creía que era Nicole Kidman", "Por un momento pensé que era Nicole Kidman", "Qué gracia pensaba que era Nicole Kidman"... Muchos son los que aseguran que, a primera vista, creían que la prometida de Brooklyn Beckham estaba abrazando a la estrella australiana, y no solo en la foto en blanco y negro, también en esta de arriba en la que las Peltz posan frente al espejo del baño.