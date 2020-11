Te prometemos un maquillaje PERFECTO si sigues a estos 3 nuevos 'youtubers'

No hace falta recordar que este 2020 está siendo un año de cambios y muchas celebrities de Hollywood se replantean sus carreras ahora que los rodajes, los conciertos y los desfiles se aplazan hasta nuevo aviso. Selena Gomez, por ejemplo, se estrenaba como empresaria con Rare Beauty, una marca de maquillaje con la que quiere que sus fans consigan looks tan frescos y luminosos como los suyos. Sin embargo, por muchos productos de la artista que tengas, si no sabes cómo aplicarlos no te engañes, el resultado no va a ser el mismo. Un problema que tiene solución gracias a los maquilladores más famosos de Los Ángeles, quienes también buscan otras formas de trabajar en tiempos de pandemia y se reinventan como youtubers. A partir de ahora, Hung Vanngo, el experto en el que confía Selena, Patrick Ta, conocido por los espectaculares looks de Bella y Gigi Hadid, y Ash Kholm, la artista favorita del exigente 'klan' Kardashian-Jenner, comparten todos sus secretos a través de sus propios canales.

Hung Vanngo: el rey de los 'smoky eyes'

Selena Gomez, Taylor Hill, Emily Ratajkowski, Karlie Kloss, Gisele Bündchen, Julianne Moore, Jennifer Lawrence, Candice Swanepoel... la lista de las modelos, actrices o cantantes que se ponen en manos de Hung Vanngo cada vez que tienen un compromiso profesional parece no tener fin. El maquillador reconvertido a youtuber tiene mucha experiencia a sus espaldas y su objetivo es conseguir un look impecable porque sus clientas son fotografiadas o grabadas desde todos los ángulos, por lo que no se permite ningún error. "Como muchos sabéis, nací en Vietnam pero crecí en Canadá. Me mudé a Nueva York hace 14 años": así comienza el primer vídeo de Hung, el primero de muchos en el que da las claves para conseguir los famosos foxy eyes desde casa.

Además de los foxy eyes que logran el efecto de una mirada más grandes y felina, el experto es famoso por su rutina de cuidado de la piel previa a sus looks de maquillaje. Vanngo aplica contorno de ojos, sérum, crema hidratante y bálsamo labial en sus modelos antes de comenzar cualquier tutorial, un paso que asegura es aún más importante que la base o el corrector de ojeras: "Si no lo haces, la piel luce opaca y deshidratada. Cuando la piel está preparada, no importa qué look elijas", asegura en uno de los vídeos que ha publicado. Sorprendentemente, esta es la parte del tutorial que más interesa a los más de 200.000 suscriptores que ya ha le siguen, por la manera tan hipnónica que tiene de masajear cada crema. A día de hoy, tras 18 vídeos en los que ha contado con invitadas como Selena Gomez o Emily Ratajkowski, el maquillador está camino de convertirse en uno de los gurús más respetados de la plataforma.

Patrick Ta y sus looks monocolor

Entre sus incondicionales están Dua Lipa, las hermanas Hadid, Elsa Hosk, Stormi Bree, Olivia Munn, Camila Morrone, Camila Coelho o Adriana Lima (entre muchas otras). Aunque también deja espacio al color, lo que encontrarás si comienzas a seguir a Patrick Ta en su nueva aventura como youtuber es la técnica con la que conseguir un maquillaje armónico en el que se usan tonalidades muy parecidas para crear todo el look. Para hacerte una idea, Dua Lipa lleva en esta imagen el maquillaje más característico del experto en el que destaca una piel ultra luminosa y unos labios y ojos para los que utiliza los mismos colores tierra.

Además, el uso del iluminador es clave para el artista, quien prepara la piel antes de aplicar la base tan a fondo como Hung Vanngo pero añade una capa de iluminador líquido como prebase para que el cutis reluzca bajo los focos. Y si te encantan los labiales mate pero hacen que tus labios parezcan agrietados poco después de aplicarlos, gracias a Patrick descubrirás el paso a paso con el que lucir una boca hidratada y tersa sea cual sea la fórmula que elijas.

Ash Kholm: el secreto del 'soft contouring'

Por último, es la famosa Ash Kholm quien se ha unido a la plataforma y comparte tanto tutoriales de maquillaje como blogs en los que lleva a sus suscriptores con ella a sus sesiones de fotos con Kim Kardashian, crea el look perfecto para el otoño con la ayuda de Shay Mitchell y descubre muchas de las técnicas con las que imitar el maquillaje de las celebrities con menos cantidad de producto. No es de extrañar que todas las hermanas Kardashian-Jenner, Madison Beer, Kaia Gerber, Camila Cabello o Ashley Graham hayan pasado por sus manos, pues lo que todas ellas tienen en común son unas facciones impecables con pómulos elevados, labios glossy XL y cejas impecables que no solo son fruto de la genética, sino de las técnicas que ahora Kholm ahora comparte en su canal.

Un ejemplo del tipo de métodos de aplicación que vas a descubrir gracias a la profesional es la manera de conseguir un contouring suave y actualizado, nada que ver con el acabado artificial tan de moda en temporadas pasadas. El resultado son una facciones más elevadas, luminosas y estilizadas que parecen totalmente naturales. ¿Algo que tiene en común con sus compañeros? De nuevo, la rutina de preparación de la piel es casi más importante que la aplicación del maquillaje en sí.