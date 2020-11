¿Quieres adelgazar pero no tienes tiempo de cocinar sano? Haz caso a Ariadne Artiles

La oleada de información que tienes a tu alcance para investigar dietas, entrenamientos y muchos otros hábitos con los que comprometerte con un estilo de vida saludable es prácticamente inabarcable. Sin embargo, solo tienes que echar un vistazo a estos artículos para descubrir que elegir un plátano verde en lugar de amarillo o tomarte tu tiempo para preparar las galletas favoritas de las chicas fit son pequeños cambios que marcan una gran diferencia. Es cierto, darle un lavado de cara a tu plan de alimentación y notar los increíbles beneficios de los que muchas hablan en las redes cuando le dan la espalda a la comida basura parece una meta inalcanzable si nunca lo has intentado, pero Ariadne Artiles acaba de revelar a sus seguidores cuál es la actitud con la que adelgazar (o cuidarte) ya no parecerá tan difícil.

La filosofía de las chicas 'healthy'

"No me digas que no comes saludable porque no tienes tiempo. El tiempo lo gestionas tú como quieras", comienza la canaria antes de dar la clave con la que cocinar recetas ricas y sanas sí está al alcance de todas: "Purés y ensaladas de todo tipo son platos fáciles y nutritivos que podemos hacer en cualquier momento y meterlos en la nevera o incluso congelarlos y llevarlos al trabajo. No pongamos excusas ❤️". El mensaje de Ariadne es claro: siempre que quieras tirar la toalla con algún pretexto para convencerte de que está demasiado ocupada como para alimentarte bien, piénsalo otra vez y diseña un plan que encaje con tus horarios.

Y para que tu menú semanal no solo sea healthy, sino también delicioso, la modelo recomienda su libro, Pura Vida, donde recopila enseñanzas sacadas de su propio aprendizaje para llevar un estilo de vida saludable: "Te doy un montón de ideas pero hoy quiero compartir contigo este puré de berros que hecho hoy que está para chuparse los dedos". Para copiar la receta de la que habla Ariadne se necesitan 7 ingredientes, 50 mililitros de aceite de oliva y "sal al gusto aunque no es necesario", puntualiza. Lo mejor es que recomienda cantidades para preparar 4 raciones, ideal si quieres congelar lo que sobre para calentarlo uno de esos días frenéticos en los que no te da tiempo a hacer nada.

El puré ultra nutritivo de Ariadne Artiles

Lo que tienes que comprar para cocinar la receta de la canaria son 100 gramos de berros, 50 de patatas, 400 de calabacines, 50 de boniato, un puerro, una cebolla y un diente de ajo. El primero de los ingredientes, los berros, es conocido por sus propiedades depurativas, por lo que va a ayudarte si tienes problemas de retención de líquidos. También son ricos en fibra, sustancia que consigue que te sientas saciada mucho antes, vitaminas A, del grupo B, C, D y E, y minerales como el calcio, el zinc el potasio o el magnesio.

Como beneficio extra, los berros también aportan proteínas vegetales, una alternativa saludable a las de origen animal: "Las fuentes de proteína vegetal son ricas en vitaminas del grupo B, vitamina C y flavonoides, vitales, tanto para ayudar al organismo a utilizar grasas y proteínas de manera eficiente como para mantener la digestión, el corazón, la piel, las articulaciones y el sistema nervioso sanos", explican los expertos del obrador ECO Leon the Baker.

El puré de Ariadne además lleva patata que, si bien tiene fama de engordar, cuando se hierve como ella aconseja tan solo aporta 40 calorías por cada 50 gramos. Y es que, como revela la asesora de salud y nutricionista de MediQuo, Cristina Romagosa: "Se consume en todas sus variedades, pero si nos alejamos de la materia prima, tomamos un aporte mucho mayor de calorías, grasas y sodio". En cuanto al boniato, la alternativa saludable por la que muchas sustituyen las patatas, aunque suma casi el mismo contenido calórico que las primeras, son muy nutritivos y ricos en vitaminas antioxidantes que combaten el envejecimiento prematuro de los tejidos.

El puerro y los calabacines que incluye la mezcla son famosos por su eficacia para luchar contra la retención de líquidos, culpable de que se note más la celulitis y también de sentir las piernas hinchadas, por ejemplo. Rocío Escalante, farmacéutica y experta en nutrición, menciona a ambos vegetales cuando señala cómo sería la lista de la compra ideal para deshincharte: además de aquellos ricos en potasio, como el aguacate o la patata, "tampoco deben faltar en tu dieta los alimentos diuréticos, que te ayudarán a eliminar líquidos, como la piña, el puerro, el apio, el pepino, el espárrago, el calabacín, la alcachofa, el melón, la sandía, la pera, etc.".

Para preparar el puré, Artiles te da dos opciones según el tiempo que tengas para estar entre fogones: la primera es la exprés, "hervimos todos los ingredientes al vapor y trituramos! Esta es la opción más limpia y rápida"; en cuanto al método para cocinitas, "sofreímos la cebolla cortadita con el diente de ajo y añadimos el resto de ingredientes. Cubrimos con agua unos 20 min a cocción baja. Una vez esté listo trituramos". ¿La sugerencia del chef? "Este plato lo podemos acompañar con queso tierno o una piña de maíz 🌽 tostada con guee", termina la modelo.