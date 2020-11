Lo dice Kim Kardashian: no apliques corrector beige para camuflar ojeras o manchas

No es ningún secreto: el maquillaje de ojos se ha convertido en la parte más importante de las rutinas de belleza. Si te quedaba alguna duda te confirmamos que efectivamente es el uso de la mascarilla ha provocado que prestes (mucha) más atención a tus cejas que antes - y ya sepas de sobra cuál es la forma que te favorece y la que no -, e incluso que las que tienen peor pulso se hayan aventurado a probar suerte con el temido eyeliner. Pero si hay una parte del ritual que no puede fallar, sobre todo si duermes poco, esa es la del corrector. Ahora que solo dejas al descubrierto el tercio superior de la cara, el cansancio que antes podías disimular con una barra de labios intensa ahora se multiplica por mil y es por esto que las fórmulas más cubrientes se han convertido en las favoritas de muchas para camuflar las ojeras. Sin embargo, Kim Kardashian ha llegado para solucionarte la papeleta y, de paso, revelarte la razón por la que nunca terminas de contrarrestar del todo la oscuridad: no usas el color adecuado.

Que Kim Kardashian se haya reinventado como una empresaria de éxito tras su carrera como estrella de su reality show no es casualidad, la de Calabasas se adelanta a las necesidades del mercado y lanza productos con los que soluciona los problemas de sus compradoras, incluso antes de que se den cuenta de que los tienen. Un buen ejemplo es la nueva línea de correctores de color de KKW Beauty, su marca de belleza, en la que ha incluido uno de tono naranja con el que neutraliza por completo cualquier zona oscura: desde las ojeras hasta el melasma, las manchas que a muchas les salen durante y después del embarazo y que se intensifican con la exposición solar.

La celebrity ha publicado un vídeo en su canal de Youtube para demostrar la eficacia de los correctores naranjas, un tutorial muy esperado pues Kim es famosa por lucir siempre una mirada ultra luminosa en la que no se ve ni rastro de ojeras. Sin embargo, ser madre de cuatro le ha dificultado un poco las cosas a la empresaria, quien admite que desde hace algún tiempo le cuesta mucho esconder el cansancio: "Ahora se ha vuelto un poco más duro cubrir mis ojeras", admite para después enseñar cómo se aplica el color con el que promete eliminar cualquier rastro de ese tono azul verdoso del que suelen teñirse las zonas oscuras de la cara.

Para empezar, la empresaria ya ha aplicado una base de maquillaje en toda la cara menos en la zona de las ojeras, que reserva sin producto para extender el corrector naranja justo encima de cualquier parte más oscura: "Lo pones en donde lo necesites, a veces Mario (Mario Dedivanovik, su maquillador personal) lo usa alrededor de la boca para difuminarlo y lo puedes poner encima del labio si tienes melasma", asegura Kim. Después, utiliza una esponja de maquillaje con la que funde el fluido anaranjado con el resto de la piel. Eso sí, una vez se termina con este paso todavía se nota el color: "Esto puede asustar a mucha gente que no esté acostumbrada a ver este tono, pero solo tienes que intentar que se difumine por completo", aconseja.

Para terminar, tan solo hay que usar un corrector beige clásico encima para devolverle a la piel un color más natural y, esta vez, notarás que las zonas oscuras han desaparecido por completo. Para lograr un resultado como el de Kardashian, además del corrector Correct de KKW Beauty, existen otras marcas en las que encontrar un naranja que neutraliza las ojeras y el melasma: como Magic Vanish Corrector de Charlotte Tilbury, que contiene mica en su fórmula para potenciar su poder iluminador; o el Corrector del color de Sephora Collection, en un tono melocotón ideal para contrarrestar las ojeras menos profundas; HD Pro Conceal Corrector de L.A. Girl en Peach es otra opción de alta cobertura con la que camuflar por completo el cansancio; y, por último, la Pro Palette Studio Finish Skin Corrector de M.A.C Cosmetics incluye 6 tonos diferentes, entre los que figura un naranja, para conseguir una piel de aspecto completamente descansado.

