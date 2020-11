El cambio de look de Laura Escanes demuestra qué mechas rubias son perfectas para castañas

Ha quedado más que confirmado: las mechas rubias han vuelto para quedarse y, esta vez, los matices son tan amplios como las características físicas de las usuarias. Por eso, y puestas a cambiar de look de la mejor forma, te tocará decidirte por las que mejor te favorezcan: las mechas 'Cenicienta' de Rosie Huntington-Whiteley, las de estilo 90's que ha estrenado Bella Hadid, las más drásticas de Kylie Jenner y, dentro de nuestras fronteras, las de diferentes matices más bonitas de Laura Escanes que, de hecho, son perfectas para castañas.

Laura Escanes desvela qué mechas rubias son ideales para chicas castañas

Cada otoño, no solo las nuevas tendencias implican a la categoría de ropa y accesorios, también la belleza en general y el pelo en particular experimenta giros renovadores. De ahí que hayan sido muchas las celebrities que ya han apostado por un cambio de look y, sorprendentemente, la mayoría de ellos incluyen las mechas rubias más codiciadas. Así lo ha hecho Laura Escanes, con tonos de rubio a medida que tienes que aprender a pedir en la peluquería, sobre todo, si eres castaña como ella.

Es muy habitual en chicas castañas claras que busquen, sobre todo ahora que es tendencia, aclarar su pelo de una forma natural pero notable. Para ello, y si te atreves a aportar una generosa dosis de luz a tu rostro, te van a encantar las que ha pedido Laura Escanes. Si tu pelo es castaño claro o rubio oscuro, como el de la influencer, primero tienes que determinar qué subtono de piel tienes. Si eres cálida, no lo dudes, las mechas rubias que tienes que pedir tienen que tener un matiz cálido. Por el contrario, si tienes un subtono de piel frío, prueba con unas de matiz más platino. Sin embargo, si eres más bien neutra, ha llegado el momento de lucir las de Laura Escanes, que mezclan tonos del rubio más cálido con toques fríos repartido estratégicamente. Así, entre otras cosas, conseguirás el efecto tridimensional que más volumen y movimiento añade al cabello.