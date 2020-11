Nunca imaginarías que este maquillaje de Victoria Beckham está hecho por su hija de 9 años

A sus 9 años, Harper Beckham ha demostrado ser una auténtica 'mini Victoria' que ha heredado el gusto por la moda de su madre, la que fuera la inolvidable 'Spice pija'. En medio del caos que ha despertado la noticia de un posible regreso a los escenarios por parte de la famosísima diseñadora, de momento ella guarda silencio al respecto (mientras todas esperamos ansiosas a que confirme) y continúa centrada en promocionar sus productos tanto de moda como de belleza. Hace cerca de un año, la británica anunciaba el lanzamiento de su propia firma de maquillaje y cosmética, Victoria Beckham Beauty, de la cual, como no podía ser de otra manera, tanto ella como su hija Harper y sus 'nueras' Nicola Peltz y Mia Moocher son las mejores embajadoras. Sin embargo, no se limitan a ejercer como modelos, sino que la última en demostrar sus dotes como artista ha sido precisamente la pequeña del clan Beckham.

Harper Seven, una auténtica 'baby posh'

'Besos de posh y baby posh ✌🏼💕💕' escribía hace unas semanas Victoria como pie de foto de una imagen junto a Harper, haciendo referencia al apodo que recibía en su etapa musical y a lo mucho que se parece su hija a ella en cuestiones estilísticas. En ella, ambas posaban con vestidos minimalistas de tirante fino al más puro estilo noventero, como los que llevaba la artista en las actuaciones con las Spice. Ahora, ha quedado claro que, aunque físicamente guarda más parecido con su familia paterna, Harper es digna hija de su madre no solo a niveles de moda, sino que también ha heredado la habilidad para otra de las grandes pasiones de la inglesa: el maquillaje.

Tonos bronce para ojos marrones

Hace unas horas, la diseñadora compartía en el perfil de VBB una instantánea en la que explicaba a lo que se había dedicado durante el primer fin de semana de este segundo confinamiento (recordemos que en Reino Unido vuelven a estar encerrados en casa salvo excepciones muy concretas). 'Gracias a mi maquilladora Harper Seven por este look ✨' escribía junto a una imagen en la que posa con un perfecto make up en tonos tierra que nunca hubiéramos imaginado que estaba realizado por una niña de 9 años. Para ello, la pequeña ha usado el producto Lid lustre de la marca de su madre, una sombra de ojos de acabado metalizado, y se ha atrevido a combinar dos tonos diferentes, concretamente el Tea Rose y el Honey para conseguir ese favorecedor efecto degradado tan recurrente entre los artistas profesionales.

Una minimaquilladora que conquista las redes

La reacción de sus seguidores ante este beauty look tan logrado y favorecedor, que resulta ideal para personas de ojos marrones como Victoria, no se han hecho esperar. "Estás guapísima, Harper es la mejor maquilladora del mundo", "La niña tiene madera", "Bien hecho Harper", "Me encanta la combinación de ambos" o "¡Me encanta! Toda una maquilladora en proceso" son algunos de los comentarios que pueden leerse en su perfil.

No es la primera vez que la hija de David y Victoria Beckham da muestras de estar interesada en el imperio de belleza de su madre, y es que el pasado julio las dos posaron con el mismo labial, demostrando su versatilidad y naturalidad. Concretamente, escoegieron el Bitten Lip Tint que aporta un tono sutil muy natural y apropiado para cualquier ocasión.