Emily Ratajkowski comparte una foto, ¿será así su bebé?

Elsa Hosk, Romee Strijd, Edurne, María Pombo, Karlie Kloss... La lista de celebrities que han anunciado que esperan un hijo no deja de crecer, un grupo de embarazadas al que se unía Emily Ratajkowski el 26 de octubre, día en el que reveló que ella también forma parte del expansivo baby boom de 2020. Desde entonces, la modelo comparte con sus seguidores cómo ha cambiado su cuerpo ahora que está llegando a su semana 22 de embarazo, imágenes que acompaña con reflexiones como: "Aprendiendo a conocer mi nuevo cuerpo". Además de publicar todo un album de instáneas embarazada en redes para recordar uno de los momentos más especiales de su vida, parece que la futura mamá también se ha puesto nostálgica y ha rescatado una foto de ella misma cuando era un bebé. Aunque ya había subido capturas de una Emily adolescente, esta vez sorprende a sus fans con este tierno recuerdo:

"Baby emrata", explica Emily junto a la foto de este bebé que no es otra que ella misma. Puede que la modelo esté preguntándose cómo será su hijo, del que todavía no se sabe el sexo, junto a Sebastian Bear-McClard, con el que lleva casada desde 2018. Físicamente, el empresario es muy diferente a su mujer, muy rubio y con los ojos de un azul intenso, ¿de quién heredará los rasgos su primogénito? Aunque es imposible adivinar cuál será el resultado de esta lotería genética hasta que no nazca el pequeño, lo cierto es que Ratajkowski vive la experiencia día a día y sin adelantar acontecimientos, como reveló en un texto que ha compartido en sus redes:

"Me siento demasiado humilde como para tener falsas nociones de control. Estoy completa e innegablemente indefensa en todo lo que rodea a mi embarazo: cómo cambiará mi cuerpo, cómo será mi hijo. Pero sorprendentemente me da igual. En lugar de sentir miedo, tengo una nueva sensación de paz. Ya estoy aprendiendo de esta persona dentro de mí. Estoy llena de asombro", transcribe la modelo en sus perfiles online de la entrevista que concedió a una conocida publicación estadounidense.

Desde que anunciara su embarazo, Ratajkowski ha subido muchas imágenes en las que enseña su creciente tripita, como esta en la que posa con piezas de la colección de su marca de ropa, Inamorata. Gracias a estas fotos, comparte momentos de su embarazo con sus millones de seguidores en redes, quienes están encantados con la nueva etapa que vive su ídolo: "Estás tan bella embarazada que no puedo soportarlo", "Felicidades y creo que es una niña", "Increíble 🤩", "Enhorabuena❤️ Estás guapísima 😍🔥", "Sos lo más perfecto que vi", "Estoy tan emocionada!!😍❤️", escriben sus fans, y algunos incluso le preguntan con curiosidad una y otra vez si es niño o niña. Aunque todo podría cambiar, parece que la modelo y su marido no quieren saber el sexo del bebé hasta el nacimiento y es entonces cuando descubriremos si ha heredado los rasgos de Emily o los de Sebastian.