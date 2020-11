¿Sigues usando el mismo corrector que en marzo? Hazle un necesario relevo hoy mismo

Como casi todos los ámbitos de la vida, la forma en la que nos maquillamos también se ha adaptado a las nuevas circunstancias. Por desgracia para las amantes de los labiales, esta categoría de producto pasa a un segundo plano, ya que es una de las que no se ven con el uso de la mascarilla. De la misma forma, productos de maquillaje de la categoría de mejillas (sobre todo bronceador y colorete) también experimentan una disminución en su popularidad de los últimos meses. Por suerte, ya que no todo va a ser malo, la mirada adquiere toda la responsabilidad de sublimar tus looks, procurando que esta sea poderosa, atractiva y algo más trabajada de lo normal. Hablamos de juegos de sombras, de un delineado perfecto, de unas pestañas XL y, por supuesto, de unas ojeras completamente eliminadas.

Cómo elegir el mejor corrector de ojeras

Tengas acné o no, seguramente tu propósito sea mantener un aspecto de piel perfecta incluso con el uso de mascarilla. Por suerte, o por desgracia, hay pocas áreas del rostro de las que tienes que preocuparte ahora mismo y sí, una de ellas es la zona de las ojeras. Son muchas las personas que aseguran no estar usando corrector como antes, dado su constante roce con la mascarilla y, por tanto, su poca duración y resistencia. Si este también es tu caso, quizá sea el momento de que le hagas el relevo a tu corrector antiguo porque los que estás a punto de descubrir no tienen ese problema.

El corrector perfecto para llevar con mascarilla es resistente, de alta cobertura e hidratante

Los cambios de hábitos en la vida en general, y el uso de mascarilla protectora en particular, han propiciado que hasta la forma en la que nos maquillamos sea diferente. Ahora se busca, además de algún tipo de producto fijador, que las zonas descubiertas del rostro sean de lo más atractivas. O, dicho de otra forma, la mirada. Pero no hay juego de sombras, ni eyeliner que valga si no has corregido las ojeras correctamente. ¿Cómo? Con un corrector que, como este, sea waterproof y, por tanto, más resistente y cuya cobertura sea generosa pero, al mismo tiempo, de fórmula hidratante. Parece mucho pedir pero, en realidad, son las ventajas que promete y cumple el icónico Bye Bye Under Eye de It Cosmetics.

Aunque en la galería encontrarás otras dos buenísimas opciones, primero tienes que saber por qué este es el favorito de muchas chicas alrededor del mundo. Para empezar, y por si fuera poco, ha sido varias veces galardonado y es líder de ventas por varias cualidades: su cobertura total y duradera que no se agrieta ni forma pliegues, su fórmula altamente hidratante unida a un tratamiento antiedad... Además, está disponible en 24 tonos y, además de tapar las ojeras por completo, también lo hace con las bolsas, las rojeces, los capilares rotos y otras imperfecciones.

