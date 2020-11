Nicola Peltz enamora a Victoria Beckham con su cambio de look extremo

Si el pasado viernes era Ester Expósito quien estrenaba en sus redes el cambio de look con el que se despedía de su característico cabello rubio, hoy es Nicola Peltz quien se atreve con una transformación radical que la aleja de la imagen a la que había sido fiel hasta ahora. Aunque su melena dorada siga intacta, al contrario que la de la española, Nicola sorprende con una supermelena a la altura de la cintura en la que mantiene su famoso 'efecto raíz'. Antes de que empezara el otoño, los peluqueros ya avisaban de que el pelo largo en su versión más extrema iba a triunfar las próximas temporadas, una tendencia que ha convencido a la estadounidense y con la que ha enamorado no solo a sus fans, sino también a su suegra, Victoria Beckham.

Un total look de Versace es el conjunto que elige Nicola para desvelar su cambio de look: una melena extralisa a la altura del ombligo, desfilada en los mechones más cercanos a la cara y en la que mantiene su color rubio 'efecto raíz' que eligen las que van poco a la peluquería. Una transformación radical si la comparamos con su longitud de siempre, unos centímetros por encima del pecho, y ante la que Victoria Beckham ha reaccionado con un cariñoso "💕💕💕💕 Kisses xxx". Además de su suegra, quien ya ha demostrado que la adora e incluso anunció en sus propias redes lo contenta que estaba por el compromiso de su hijo Brooklyn con la actriz, los fans de Peltz también están emocionados con la nueva imagen de su ídolo:

"La mujer perfecta", "Eres impactante Nicola 😍😍😍", "Pura belleza!!!", "Vais a tener unos hijos preciosos", "Deberías quedarte así para siempre", "Madre mía, me encanta", "Preciosa"... le dicen sus seguidores. Incluso la propia Donatella Versace, la icónica diseñadora italiana que firma su conjunto y que también es conocida por llevar una supermelena rubia como la de la estrella, le ha lanzado un beso a Peltz en forma de emoticono: "💋".

Todavía no está claro si Nicola mantendrá el look durante mucho más tiempo o si las extensiones con las que ha conseguido un crecimiento tan espectacular solo las ha usado para la foto, lo que sí es cierto es que su supermelena está a la última. Los expertos explican la clave para conseguir el resultado ideal para las que quieran sumarse a la tendencia de los mechones XL: "Se llevan las melenas largas, pero el corte será de una forma u otra dependiendo de cada persona. Cuando el pelo es fino y escaso, recomiendo cortes totalmente rectos y compactos porque disimulan la escasez. Si es demasiado fino, pero no hay problema de cantidad, me gusta dar fluidez cortando algunas capas. Y si es muy grueso, intento desfilar para quitar peso de las raíces. El modo dependerá de la forma del rostro para equilibrar los volúmenes donde hagan falta", revela Rafael Bueno, de Rafael Bueno Peluqueros.