Si la mascarilla te provoca granitos, copia los trucos de Khloé Kardashian

Que el acné es exclusivo de la adolescencia es un mito que, desgraciadamente, muchas treintañeras han desmentido con su propia experiencia. Tener granitos es un problema que puede suceder a casi cualquier edad a raíz, entre otras causas, de una alimentación poco saludable, de los vaivenes hormonales o, desde hace algunos meses, del uso de la mascarilla sanitaria. En Estados Unidos han bautizado a este fenómeno como maskne y parece que afecta a todas, celebrities incluidas, porque Khloé Kardashian -hermanísima de dos gurús de la belleza como son Kim Kardashian y Kylie Jenner- ha querido dar sus recomendaciones para combatirlo en su portal de bienestar, Poosh.

'Maskné', el problema de la piel de la nueva normalidad

Sufrieras o no acné antes de la pandemia, seguramente en las últimas semanas has visto como te aparecían mucho más granitos en las mejillas, la barbilla o los laterales de la nariz. Y sí, tus sospechas son ciertas: la culpa posiblemente sea de la mascarilla. Como explica Pedro Catalá, doctor en Farmacia y fundador de Twelve Beauty, "la continua fricción del tejido contra la piel y el microambiente húmedo que se crea en el interior, que produce un aumento de la secreción sebácea y una hiperqueratinización que cierra los poros y aumenta la proliferación de bacterias", provocan estas imperfecciones, a lo que hay que sumar que "el estrés y la ansiedad generan la hormona cortisol que provoca inflamación en la piel". Ahora bien, dado que dejar la mascarilla en casa NO es una opción -recordemos que es una de las mejores medidas para prevenir los contagios, además de obligatoria en muchos lugares-, adaptar tu ritual de belleza es fundamental para prevenir los granitos.

Los consejos de Khloé Kardashian

Mientras los dermatólogos aconsejan extremar la limpieza de la piel tanto por la mañana como por la noche y limitar el uso de bases de maquillaje (especialmente si están formuladas con aceites), la recomendación de Khloé Kardashian es utilizar una mascarilla especialmente diseñada para reducir las bacterias. En su plataforma Poosh, anima a elegir, entre otras, una mascarilla de punto que se teje a medida u otra recubierta con cobre ("conocido por frenar el crecimiento de bacterias y otros patógenos infecciosos", explica). Además, aconseja utilizar un spray antiacné en la parte interna de la mascarilla para regular el exceso de grasa (aunque al mismo tiempo avisa de que esto puede inflamar la piel) y anima a aprovechar el hecho de que parte de la cara está cubierta para aplicar parches o cosméticos que traten los granitos. "¡Nadie sabrá que estás protegiendo el grano!", escribe en esta original (y práctica) recomendación.

