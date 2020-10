Chiara Ferragni, como nunca la habíamos visto: con media melena morena y rizada

Este es un año de cambios para Chiara Ferragni. La influencer no solo anunciaba hace pocos días que esperaba su segundo hijo junto al cantante Fedez, también acaba de estrenar su look más radical hasta la fecha: una melena ochentera a la altura de los hombros, rizada y negra. La italiana protagoniza el último videoclip de su marido, Bella Storia, y para meterse en el papel se ha atrevido a transformarse por completo. Por otra parte, no debería sorprender que Chiara se atreva con los bucles, ella es la primera en estrenar las últimas tendencias en moda y belleza y si a mediados de septiembre te contábamos que su Rubio Cenicienta promete ser el color que triunfe este otoño, ahora adeanta que el pelo rizado también va a dar mucho que hablar durante las próximas temporadas.

Los rizos son tendencia y Chiara Ferragni se compromete con el look por completo con esta media melena con extra de volumen. “El pelo rizado nos demuestra que la belleza tiene múltiples formas y que no es propiedad de nadie. En los últimos tiempos incluso las melenas afro expresan todo su poder con volúmenes maxi y detrás de todo eso no existe la casualidad", explica Rafael Bueno, director de Rafael Bueno Peluqueros. "Cada vez estamos más abiertos a otros modelos de belleza, rompemos estereotipos y nos mostramos como somos potenciando nuestra esencia. Sin ir a los extremos de este tipo de rizos, las ondas naturales también seguirán siendo tendencia en otoño. Se trata de sentirse a gusto con uno mismo", dice el experto sobre por qué los bucles están más de moda que nunca esta temporada.

Además de estar a la última, la nueva imagen de Ferragni ha revolucionado a sus fans, quienes han nombrado a Chiara la "Katy Perry italiana" e incluso la han comparado con la actriz Elisabeth Taylor o con la cantante Cher. "Estás guapísima con esta peluca!", "Me encanta! Pareces un personaje de Dinastía", "Estarías guapísima de morena!", "La verdad es que morena con los ojos azules estás de impacto", le dicen sus fans, entre los que también se encuentran los que la prefieren rubia, pero se lo dicen con tacto: "Estás guapísima aunque sea con este pelo".

Para imitar el look de la italiana, que ella ha conseguido con una peluca, los expertos de Maison Eduardo Sánchez revelan la técnica con la que lograr un rizo tan cerrado como el de Chiara: "Sobre el cabello húmedo habrá que aplicar una espuma de rizos, después, con se seca el cabello el cabello y después con las dos tenacillas, se va dividiendo la melena en mechones también muy finos y se van rizando en la dirección en la que se quiera ir creando el movimiento". Como toque final, "simplemente hay que aplicar un poco de sérum para aportar textura. Es importante dejar los rizos tal cual después de usar la tenacilla, porque si se pasa un peine, aunque sea de púas anchas, se conseguirá una melena afro", concluyen los especialistas.