Bella Hadid vs Rosie Huntington-Whiteley: dos manicuras de tendencia que funcionan como el mejor accesorio

En un otoño que se presenta natural en muchas de las categorías de belleza, la manicura toma un camino diferente. Si bien el pelo se lleva estilo secado al aire y el maquillaje del estilo no-make up make up, lo cierto es que las uñas se proclaman grandes protagonistas, contra todo pronóstico, de tus mejores looks de temporada. Así lo han demostrado dos de las modelos mejor pagadas a nivel mundial: Bella Hadid y Rosie Huntington-Whiteley. Mientras la pequeña de las Hadid se atreve con varios colores, Rosie mantiene su estética clásica con la manicura que vuelve a llevarse por encima de muchas otras.

- Bella Hadid publica su foto más real y sus seguidores la adoran aún más

La manicura de colores más atrevida de Bella Hadid

Teniendo en cuenta que las formas multicolor y hasta los emoticonos han sido los grandes trifunadores del verano en términos de manicura, no es de extrañar que dicho gusto por lo atrevido adquiera un tinte más sofisticado de cara al otoño. Así lo concibe Bella Hadid, quien se atreve con las uñas multicolor. Es decir, cada una de un tono diferente. Si bien no es tan extremo como la unión de estampados y motivos de Kylie Jenner, llevar este tipo de uñas aporta alegría a cualquier estilismo de temporada en los tonos más neutros. Concretamente, la supermodelo combina dedos amarillos, con azules y rojos, aunque tú también puedes pedirlos en un tono pastel para un acabado más suave.

- Sabemos cuál va a ser la próxima tendencia viral gracias a Rosie Huntington-Whiteley

La manicura francesa más clásica de Rosie Huntington-Whiteley

En el extremo más clásico y sofisticado de su categoría, siempre podrás recurrir a la icónica manicura francesa. No importa los años que pasen ni el ir y venir de las tendencias, pues llevar las uñas como las de Rosie Huntington-Whiteley resulta un acierto atemporal, como el rojo clásico. La modelo ha subido esta foto a sus redes sociales, el trabajo de su manicurista, Harriet Westmoreland.

¿Como elegir una de las dos manicuras que más se llevan?

Piensa que si no quieres que haya margen de error y, además, te gustaría transmitir un aire más clásico y sofisticado, la mejor opción (y también más recurrente) siempre será la manicura francesa. Dada es su popularidad que, con el paso del tiempo, hasta le han surgido versiones más vanguardistas como las icónicas baby boomers, en degradado. Pero si eres una chica atrevida, quizá quieras probar la manicura multicolor de Bella Hadid que, sin duda, alegrará todos tus estilismos en tonos neutros este otoño y lo que dure el invierno. Dos modelos y dos manicuras que funcionan como el mejor accesorio de cualquier look.