¿Es Fedez o J Balvin? El italiano enloquece las redes con su cambio de look radical

El matrimonio de Chiara Ferragni y Fedez se podría definir de muchas (y buenas) maneras, pero sin duda una de las cosas que más les gusta hacer es sorprender a sus millones de seguidores diariamente, ya sea mediante retos familiares, proyectos laborales, bromas, cambios de estilismos... o nuevos looks beauty, siendo precisamente esto último una de las cosas más esperadas por su ejército de followers. Si hace unos meses Fedez estrenaba una llamativa manicura a todo color con llamativos diseños de Pokémon que enloqueció a los nostálgicos y amantes de esta mítica serie y del videojuego, ahora el cantante ha vuelto a hacer de las suyas, aunque esta vez la explosión cromática la ha llevado a cabo en... ¡el pelo!

No es una novedad que Fedez cambie su corte o color de cabello cada poco tiempo, pero en esta ocasión no estamos hablando de su clásica decoloración blanca ni de un corte arriesgado, sino que ahora ha ido más allá y, para su nuevo look, parece haber tomado como referencia al mismísimo J Balvin, al que también es muy habitual ver con el pelo en distintas tonalidades. Aunque podría tratarse simplemente de un cambio de imagen para recibir el otoño, el motivo por el cual el cantante ha plasmado el arcoíris en su pelo es el lanzamiento de su nuevo single, que verá la luz el 25 de septiembre bajo el título Bella storia. Pero las diversas tonalidades no son lo único llamativo, sino que el artista también se ha delineado en la parte trasera de la cabeza el símbolo de la paz, al igual que en las uñas.

Por ahora, esos son los únicos datos que se conocen del nuevo tema del cantante -aunque ya solo por ver este colorido look, ha merecido la pena-, pero solo han hecho falta unos minutos desde que Fedez publicase su cambio de imagen para que las redes enloqueciesen con el último proyecto musical del italiano, empezando por su mujer, Chiara, que le ha mostrado todo su apoyo compartiendo una instantánea, y terminando por la hermana de la influencer, Valentina Ferragni, que ha anunciado el nuevo lanzamiento de su cuñado con un "waoooooo 😍😍" incluido, así como también algunos usuarios que se han quedado maravillados con este cambio y otros que, inevitablemente, lo han criticado. De momento, los #Ferragnez se despiden del verano con unos proyectos laborales de lo más prometedores, demostrando una vez más su buen humor y la gran complicidad que existe entre ellos sin importar lo que la gente piense o diga.

Tal ha sido la expectación que incluso Leo ha querido dar su punto de vista sobre el look de su padre y, mientras este le preguntaba cómo de bien estaba con su nueva imagen o si se debería dejar el pelo así para siempre, el pequeño tan solo se ha limitado a decir un "no" claro y conciso con el que Fedez no ha podido aguantar la risa.

