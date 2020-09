'Mechas Cenicienta', el rubio natural que está inspirado en un cuento de hadas

Si has estado atenta a las celebrities este verano, ya sabes que el rubio ha sido el color de la temporada, el que ha protagonizado los cambios de look más impactantes: desde la transformación radical de Emily Ratajkowski hasta la melena extra clara con la que Kaia Gerber se despedía del castaño (aunque luego la cambiara por el rosa). Y si los tonos claros fueron los protagonistas de los meses de calor, ahora que llega el otoño no se van a ninguna parte. Con el frío llega la fantasía a través de la tendencia inspirada en una de las princesas Disney más icónicas: la Cenicienta. Natural, cálido y sin 'efecto raíz', la coloración de moda que ya llevan algunas de las chicas más famosas en las redes, como Rosie Huntington-Whiteley o Chiara Ferragni, es también el rubio que va a terminar de convencerte si nunca te atreviste con el platino.

Sin raíces oscuras

Aunque últimamente los degradés de tonalidades que pasan de las raíces más castañas o morenas a las puntas extra claras estén muy de moda, el rubio Cenicienta busca un look totalmente diferente: “Después de tantos días viéndonos igual, o cuando acaba el verano, es el momento que aprovechan muchas mujeres para dar un cambio que no tiene por qué ser radical, simplemente porque necesitamos revisar nuestra imagen, nuestra proyección, y este rubio se desmarca de la tendencia de la coloración con raíces oscuras, que no es que haya pasado de moda, pero sí cuenta ya con una larga trayectoria”, explica Mª José Llata, directora de Peluquería Llata Carrera, sobre el color que tiñe la melena de principio a fin emulando a las rubias naturales.

Cálido y sutil

“Este rubio cremoso, que se aproxima al color mantequilla, rompe la tendencia de los últimos meses en los que los tonos ice o platinos han sido los que llevaban la voz cantante", revela Carlos Valiente, director de Salones Carlos Valiente, sobre una opción más discreta y natural que se aleja de las decoloraciones más agresivas: "Además, es ideal para las castañas o morenas que aún no se han atrevido a dar el paso, pero quieren darle un cambio a su melena. Necesitamos seguir explorando nuestra imagen y el atrevimiento en estos tiempos que corren es toda una virtud", añade el experto, quien anima de esta forma a las indecisas a probar suerte con el rubio Cenicienta.

"Este rubio consigue refrescar la melena solamente subiendo dos tonos del color natural y creando de forma inmediata una gran diferencia. Lo mismo sucede con las rubias, que logran mejorar y transformar su look porque el objetivo de este tono es dar luz y brillo al cabello", aclara Manuel Mon, fundador de Manuel Mon Estilistas, sobre la sutilidad del tinte inspirado en la princesa de Disney.

Belleza natural

Al alejarse de las tendencias más extremas, este rubio sutil es también una opción que querrás tener en cuenta si te apetece un cambio de look pero no que tu aspecto se transforme por completo. "El rubio Cenicienta derrumba el pesimismo y se erige como un color que elogia la belleza verdadera como un valor para la transformación interior", explica Alexander Kiryliuk, director de SK Style Barcelona, sobre esta tendencia que define como una forma de hacer borrón y cuenta nueva después del confinamiento: “Una fantasía que es también un nuevo modo de relacionarnos con la realidad, lejos de la apatía tras meses de vernos siempre igual en el espejo. El mundo nos empuja al cambio y no podemos resistirnos. El modo en que nos vemos es el modo en que actuamos y ahora es el momento de hacer cosas diferentes”.