¿Te apetece probar con el pelo rosa? Kaia Gerber acaba de hacerlo (y sin pasar por la peluquería)

La pasión de Kaia Gerber por hacer cambios de looks es tan conocida como su afición por los tatuajes. Si hace unas semanas se unía al club de las rubias junto a Emily Ratajkowski o Kylie Jenner, ahora nos vuelve a sorprender con otra tonalidad, aunque esta vez mucho más arriesgada y atrevida. ¿Adivinas de cuál se trata? Pista: Hailey Baldwin, Dua Lipa o Cara Delevingne lo han lucido en alguna ocasión. Sí, en efecto, hablamos del vibrante color rosa, el cual ha incorporado un nuevo nombre a la amplia lista de celebrities, modelos y expertas en moda que se ha unido al club la vie en rose. Sin embargo, la hija de Cindy Crawford, lejos de seguir el ejemplo de sus compañeras de pasarela, no ha puesto en práctica el método tradicional y, en vez de ir a un salón de belleza, ¡se lo ha hecho ella misma en casa!

Desde una de las habitaciones de su casa y mientras el reputado colorista de las celebrities, Guido Palau, le guiaba, la modelo ha puesto en práctica sus dotes como peluquera. La top ha llevado a cabo un proceso de coloración de forma gradual a medida que pasaban las semanas. De esta manera, lo que empezó como rubio platino ha terminado con una raíz de color castaño claro, una media melena degradada y un acabado en color rosa. Lo mejor es que puedes ver los pasos que ha seguido el peluquero mediante el canal IGTV en los perfiles sociales de la modelo y así poder conseguir su mismo resultado siempre y cuando quieras probar suerte con este dulce color. "El rosa es punk. Mira mi igtv para ver a @guidopalau dirigir mis sueños de ser rosa pink. Gracias por entretener mis aventuras capilares en cuarentena, tengo un nuevo aprecio por tu oficio", ha escrito la maniquí junto a la publicación que ha dejado boquiabiertos a sus miles de seguidores, incluida a la mismísima Chiara Ferragni, quien ha comentado "😍😍😍" o Elsa Hosk, con "💖💖💖".

Aunque no es la primera vez que Kaia sorprende con un cambio de look, es importante resaltar que en California (lugar donde vive) aún están en cuarentena, por lo que todo parece indicar que ha aprovechado que sus compromisos de pasarela están parados para atreverse con este nuevo look. Desde que hace unos meses pusiese fin a la relación con su larga melena y se metiese de lleno en el universo bob (un corte que se mantiene por la barbilla y tiene los contornos muy definidos), la maniquí ha pasado por diversos cortes y tonalidades de pelo, desde los más naturales hasta los más radicales. ¿Se unirá próximamente a la tendencia bicolor? ¡Dua Lipa estaría orgullosa!