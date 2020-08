¿Quieres lucir pelazo incluso en verano? Toma nota de la melena de Lucía Rivera

¿Nos sabrías decir qué tienen en común Lucía Rivera, Zendaya o Úrsula Corberó? Además de compartir éxito en sus respectivas carreras, las tres son la prueba de que, por mucho que nos parezca el más común, el castaño también puede ser el color de la melena perfecta. Así que si te planteabas un cambio de look este verano, te recomendamos echarle un vistazo a cualquiera de sus perfiles para que vuelvas a enamorarte de los tonos chocolate, antes de que sucumbas a los rubios que tanto han conquistado a las celebridades. Aunque, tenemos que admitir que la modelo ha sido quien nos lo ha puesto más fácil. Y es que hemos descubierto cuál es su secreto para lucir siempre pelazo (sí, sí, incluso en la temporada que más afecta al cabello). Como todas sabemos, la sal del mar, el sol o el cloro de la piscina son los grandes enemigos de un pelo sano y cuidado, por lo que es importante mimarlo para que tenga un aspecto perfecto hasta en esta época del año.

Los de Lucía Rivera y otros trucos para que tu pelo crezca más rápido

Lucía, que siendo una de las modelos más conocidas del país, no puede descuidar la melena. Por lo que ha tomado buena nota de los problemas que pueden afectar a uno de sus sellos de identidad buscando un tratamiento que revitalizara su pelo después de sus vacaciones en la Costa Brava. Y es que tanto las excursiones en barco, como los baños en el Mediterráneo, le habrían pasado factura al cabello de la maniquí. Los factores que hemos comentado unas líneas más arriba -como la sal, el viento, el cloro y la propia exposición al sol- son los que alteran el film hidrolipídico protector de pelo. Es fácil averiguar si nos está sucediendo porque de repente el aspecto comienza a empeorar. Un color apagado, el pelo quebradizo y, por supuesto, las puntas abiertas son la consecuencia de que las escamas se abran y se pierda densidad.

Pero, ¿qué es mejor: esperar a que termine el verano o tratar ya el cabello evitando que llegue a septiembre demasiado apagado? Lucía Rivera, que forma parte del club de chicas con pelazo, lo ha tenido claro. La modelo acudió esta semana al salón Anara by Ana Lérida y aprovechó para ponerlo a punto, el secreto para que incluso en estos meses tenga el mejor aspecto. Según la propia Ana Lérida, ha sido clave a la hora de mantener "su bronzing hair como el primer día". La estilista de celebridades (Blanca Suárez también se encuentra en su lista de clientas vip) insiste en que es fundamental que la base esté sana e hidratada para que los colores se potencien al máximo.

"En su visita al salón, le aplicamos la terapia Elastic y Enerugi de la firma Trendyhair. Terapias indicadas para hidratar, prolongar y enaltecer el color además de protegerlo de los rayos ultravioleta gracias a la keratina y el ginseng. No existe una coloración bonita sin un pelo sano", admitió Ana. Pero no es lo único que hemos averiguado del pelazo de la modelo. En la publicación que hicieron con el resultado, adelantaron qué color le espera a la maniquí la próxima temporada (y del que ya podemos tomar nota). "Gracias por tu visita! Este otoño te haremos un melting hazelnut 😉❤️", escribieron en el post dando la noticia de que el avellana (que se consigue mediante reflejos) sería el próximo look. Un comentario que, por supuesto, recibió el 'me gusta' de la maniquí, aunque tendremos que esperar todavía unos meses para ver cómo le queda el castaño claro.