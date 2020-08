'Todas tenemos celulitis, solo depende de la luz': Chiara Ferragni, sobre sus fotos en bikini

Si no publicas una foto en la playa, parece que no has estado de vacaciones. O al menos eso es lo que se vive en las redes, y Chiara Ferragni, como la mejor influencer que es (aparte de las hermanas Kardashian, por supuesto), está compartiendo su ruta veraniega con las instantáneas más espectaculares, donde no solo muestra los preciosos paisajes que visita o los bikinis elegidos para esos baños en el mar, sino también el cuerpazo que tiene, dos años después de dar a luz al pequeño Leone. Delgada y tonificada de un modo natural, la italiana se mantiene tan en forma como ha estado siempre, aunque, según ha confesado, parte del tipo que luce en sus fotos se debe a una estrategia que otras chicas están desmontando en redes: la luz.

Las fotos en bikini de Chiara, especialmente aquellas en las que lleva bikinis pequeños tipo tanga, han generado millones de comentarios entre sus seguidores (y también entre sus haters, claro), pero hay uno que se repite a menudo: "¿No tienes celulitis?", le han preguntado sus fans entre piropos sobre su cuerpo, su abdomen o sus glúteos. Una cuestión a la que la italiana quiso responder, en una publicación de su visita a Cerdeña, del modo más sincero: "créeme, solo depende de la luz... casi todas tenemos celulitis", contestaba, generando un debate al que ya siguen más de 300 comentarios, la mayoría aplaudiendo su franqueza.

Como bien afirma Chiara, 9 de cada 10 mujeres tienen celulitis, incluso estando tan delgadas como ella. Los glúteos y las piernas son las zonas en las que aparecen con más frecuencia esos hoyuelos que, en otro momento, se veían como un gran problema estético, pero que, poco a poco y por fortuna, comienzan a normalizarse. Gracias a chicas como la periodista Danae Mercer (@danaemercer) o la profesora de yoga Hannah (@namastehannah), se va desbancando la imagen de cuerpos perfectos que inunda las redes, demostrando que, a menudo, solo se trata de poses favorecedoras y que todos los tipos de mujer son válidos e igual de bellos. Chiara Ferragni también es una buena embajadora de este movimiento inclusivo: en muchas ocasiones ha hablado con transparencia sobre rasgos de su cuerpo, como su pecho (que muchos critican de "pequeño") o, ahora, su celulitis, tan normal como la de la mayoría.

