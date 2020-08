Lo que realmente significa el maquillaje que Kylie Jenner ha lanzado por su cumpleaños

La influencia Kardashian no tiene fin y cada look que llevan las hermanas más famosas de la televisión estadounidense adelanta aquello que el resto del planeta querrá en unas semanas. Lo mismo sucede, y de forma aún más marcada, en cuestión de maquillaje: Kim Kardashian y Kylie Jenner tienen el poder de convertir en tendencia todo lo que se proponen a través de sus apariciones y, sobre todo, gracias a sus firmas beauty. Y el lanzamiento con el que la benjamina, reina absoluta de los labiales mates, ha decidido celebrar su 23 cumpleaños confirma el ¿inesperado? producto que se llevará en los labios muy pronto.

Como cada año, el 23 cumpleaños de Kylie Jenner será un fiestón del que, por ahora, solo conocemos dos detalles: su casa ya está decorada con llamativas flores y con unas letras gigantes que forman "HBY KYLIE" ("Feliz cumpleaños, Kylie"), y la empresaria ya ha anunciado que hoy, 10 de agosto, lanzará un kit de labiales especial por el aniversario. Recordemos que Kylie conquistó la industria de la belleza a base de kits con acabado mate para los labios. Igual que Kim Kardashian hizo de las barras de contouring su superventas, su hermana pequeña consiguió que su técnica de maquillaje de labios, perfectamente perfilados para aumentar el volumen y rellenos con labiales sólidos y sin brillo, fuera la gran tendencia de los últimos años. Pero con su último lanzamiento de Kylie Skin parece querer dar un giro de 180º al maquillaje porque se trata de un pack de 6 bálsamos labiales con acabado gloss.

Formulados con aceites naturales -de cártamo, girasol, aceite y kiwi-, manteca de karité o vitamina E, los bálsamos tienen un claro objetivo, además de dar volumen y realzar los labios: cuidarlos. Y es que, en este tiempo en los que la mascarilla sanitaria es el accesorio imprescindible -y un complemento de moda más, prácticamente-, el maquillaje ha pasado a un segundo plano y ahora la prioridad en cuestión de belleza facial es tener una piel bonita e hidratada para evitar la base de maquillaje o los polvos. Y, según confirman tanto el lanzamiento de Kylie Skin como algunos de los últimos looks de la propia Kylie, lo mismo sucede con los labios: si no podemos pintarlos -porque no se ven y porque el color termina traspasado a la tele-, pongamos el foco en nutrirlos para que, en primer lugar, no sufran el efecto nocivo de la mascarilla, que puede resecarlos, pero también para que, cuando nos la quitemos, estén tan bonitos como con maquillaje.

