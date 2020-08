Nuevo 'drama' estilístico en casa de las Kardashian, ¿adivinas quién se ha rapado el pelo?

Las vacaciones del clan Kardashian están dando mucho que hablar, y no nos referimos solo a las cinco hermanas, sino también a todo el núcleo familiar que las rodea. Cierto es que, desde hace unas semanas, Kourtney lleva siendo noticia día si y día también debido a la gran cantidad de rumores que circulan por la red sobre su posible reconciliación con su ex marido, Scott Disick. Sin embargo, parece que la empresaria ha querido poner tierra de por medio y ha viajado con sus hijos a Santa Bárbara (California) para desconectar. Aunque incluso, estando lejos de su ajetreada rutina, era predecible que nos sorprendería con alguna anécdota divertida. Y eso es precisamente lo que ha pasado cuando la socialité ha publicado una fotografía de su hijo menor, Reign Disick, con un sorprendente cambio de look.

"No estoy bien", ha escrito Kourtney junto a la instantánea con la que su hijo ha puesto fin a su estrecha relación con la melena larga. Y como el clan más mediático no entiende de medias tintas, lejos de cortarse unos centímetros el pelo, el pequeño ha decidido raparse la cabeza. Algo que nos cuesta creer, puesto que la empresaria siempre ha declarado que su melena "era el cabello más hermoso la Tierra". Entonces, ¿cuál es la razón por la que se ha hecho este cambio tan radical? Quizá podamos encontrar la respuesta en las últimas publicaciones de la hermana mayor del clan, ya que hace unos días compartió una fotografía junto a Reign en la que un usuario comentó: "Realmente necesita cortarse el pelo", a lo que la californiana respondió: “Realmente no debe preocuparse por los niños que no son suyos. Él es un niño feliz".

Como era de esperar, pocos minutos después de compartir el cambio de look de su hijo, la fotografía ya contaba con miles y miles de comentarios, entre los que se encontraba el de la propia Kourtney, dejando claro que está totalmente satisfecha con la nueva apuesta estilística de su pequeño al contestar a un amigo de la familia con un claro y conciso "Me encanta su nuevo look". Por su parte, Hailey Baldwin, con su "OMG el más lindo" y el de su tía Kim, con su "Se ve tan guapo", también han hecho lo propio. Además, la californiana aclaró que el pelo de su hijo se quedará con ella "para siempre". Es probable que nunca sepamos si este cambio es algo que le ha pedido el niño, si tiene algo que ver con las críticas o si, simplemente, es porque le apetecía, pero lo que sí es seguro es que ¡está monísimo!