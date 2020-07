Ester Expósito y el flequillo de tendencia que sienta bien a las melenas 'mini' o de largo 'XL'

Los cortes de pelo son como la moda, varían en función de las tendencias. Y este año, el blunt bob, el bowl cut, el long bob muy capeado, el mullet o el shag se han convertido en el objeto de deseo de modelos, influencers y celebrities. Pero, por mucho que los peinados se renueven y se adapten al paso del paso del tiempo, existen algunos que llevan consigo la exclusiva etiqueta de 'atemporales', por lo que siempre que apostemos por ellos, conseguiremos un resultado infalible. Es el caso del clásico flequillo, ese que sea cual sea el largo de tu pelo y la forma de tu cara, vas a encontrar uno que te favorezca. Pero cierto es, que esta temporada, los de larga longitud y tupidos se han coronado como favoritos de los salones de belleza. Y no lo decimos nosotras, lo dicen las pasarelas, con firmas como Chloé o Celine a la cabeza y, como no, las reinas de las redes sociales. ¿La última sumarse al hit de la temporada? Ester Expósito.

LEER TAMBIÉN: Cortes, mechas y colores de tendencia para lucir 'pelazo' tras la primera sesión de peluquería

Es un hecho que a la madrileña todo le sienta bien. Su rosto angelical y sus facciones marcadas necesitan pocos añadidos para brillar por sí solos. Por sus diversos papeles como actriz la hemos visto presumir de media melena, larga con ondas, coleta desenfadada o moño tirante. Y precisamente ha sido su último papel lo que ha hecho que incorpore un nuevo look beauty a su lista de peinados. Inmersa en el rodaje de La Veneno (dirigida por 'Los Javis'), Ester ha mostrado a través de sus perfiles sociales su novedoso flequillo XL despuntado, consiguiendo así que el pelo se abra y caiga más allá de las cejas. Una forma sencilla de cambiar de look con el que no hace falta, ni siquiera, pisar la peluquería, basta con tener una serie de conocimientos básicos (aquí te dejamos algunos de los turcos para cortarte el flequillo en casa como una profesional).

Después de coronarse como la actriz española más seguida de las redes y logrando superar a Kylie Jenner con el vídeo más visto de Internet, no hace falta decir que Ester Expósito convierte en oro todo lo que toca, por lo que, si ya de por sí el flequillo XL y tupido era una de las tendencias veraniegas más solicitadas por las expertas, después de vérselo a la actriz es muy probable que aumente -aún más si cabe- su éxito. Lo que no sabemos si lo llevará durante un tiempo largo o se lo habrá hecho para rodar alguna escena, pero después de comprobar lo que la favorece, igual sigue los pasos de Aitana, Edurne o Dakota Johnson y lo convierte en su sello de identidad.