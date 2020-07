Paula Echevarría contesta con ironía al último comentario de sus 'haters'

No es ningún secreto que Paula Echevarría adora compartir los detalles de su día a día con sus más de 3,2 millones de seguidores, a quienes hace partícipes de sus escapadas, su proyectos laborales y, cómo no, de sus looks. Tras más de tres meses de confinamiento en su casa de Madrid, la actriz viajaba la semana pasada a su Asturias natal, y estos días disfruta de unas vacaciones en Marbella junto a su pareja, el futbolista Miguel Torres. Ha sido desde la ciudad malagueña donde ha publicado su último posado veraniego, una fotografía en la que aparece en bikini y que no ha tardado en generar numerosos comentarios. Entre ellos, se ha vuelto a colar el rumor de un posible embarazo, que la protagonista de Velvet ha desmentido con total ironía.

Ayer, Paula publicaba una serie de imágenes en las que enseñaba el conjunto que había escogido para su cita romántica del viernes, protagonizado por un favorecedor vestido largo en clave floral cuajado de volantes firmado por Fetiche que combinó con bolso rosa de Moschino. Unas horas más tarde, escribía "¿A quién le apetece un chapuzón?" junto a una instantánea con un look perfecto para una jornada de playa que queremos copiar ya.

La actriz escogía un dos piezas de Calzedonia que reúne varias de las tendencias clave de la temporada. Combina top asimétrico, ideal para estilizar el escote, y braguitas a juego con doble tira, ambas piezas con un estampado abstracto similar al tie dye en distintos tonos de azul. Sobre el bikini, llevaba una de sus prendas preferidas en la época estival: el caftán. Concretamente, optaba por un diseño de estilo camisero con estampado de paisley que ha encantado a sus fans. "Estás espectacular", "Increíble", "Lookazo de playa" o "Te queda todo bien" son algunos de los comentarios que pueden leerse en la publicación.

Entre estos cientos de comentarios positivos se colaba uno que recuperaba los rumores de embarazo que tantas veces ha desmentido la actriz. Ante estos mensajes, quiso volver a contestar con su característica ironía, cansada del body shaming al que está sometida constantemente. "Sí, de 25 meses aproximadamente, desde que me lo preguntáis...". Esta respuesta era muy aplaudida por sus fans, quienes han destacado lo estupenda que está.