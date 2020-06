6 mitos sobre el ejercicio que son falsos pero probablemente tú también creas

Dicen las estadísticas que, últimamente, hemos hecho más deporte que nunca. Según la empresa deportiva MAMIfit, durante la cuarentena se multiplicó. Sin embargo, que tú también te hayas apuntado a la fiebre fitness no significa obligatoriamente que te hayas puesto muy en forma. Y es que son muchas las falsas creencias sobre la relación del ejercicio y la pérdida de peso, dos conceptos que no siempre van ligados al 100%, así como también respecto al uso de pesas o la dieta que debe seguir. Hacer deporte y cuidarse está de moda, pero debemos tener cuidado porque vivimos rodeados de teorías erróneas que damos por ciertas, cuando realmente no siempre lo son. ¿Sudar mucho ayuda a quemar más calorías?, ¿entrenar en ayunas es más efectivo?, ¿las sentadillas es el único métido efectivo para tener los glúteos tonificados?, ¿se puede conseguir un vientre plano sin hacer abdominales? Los expertos responden. ¡Toma nota y deshazte de los falsos mitos más comunes!

LEER TAMBIÉN: ¡Por fin abren los gimnasios! Y estos son los 3 errores que debes evitar en tu regreso

Agotarse es sinónimo de obtener mejores resultados ✗

Normalmente creemos que el nivel de agotamiento después del ejercicio es directamente proporcional a la eficacia, pero no es cierto. Tener muchas agujetas al día siguiente del entrenamiento no es sinónimo de que hayamos realizado el esfuerzo correcto. "La filosofía del 'no pain, no gain' (sin dolor, no se gana) es la causa de que muchos abandonen las rutinas de ejercicio por no estar acordes con su ritmo de entrenamiento", explica Alexander Pérez, fundador de Wonder Medical. Y es que la clave está en ser conscientes de que nuestro organismo no siempre puede estar a la misma intensidad ni motivación, sino que dependiendo del día, rendiremos de una manera o de otra, aunque eso no signifique que el trabajo esté peor hecho.

Entrenar en ayunas es la mejor forma de adelgazar ✗

Es posiblemente uno de los más comunes de todos, pero también uno de los más falsos. ¿Por qué? Porque comenzar a entrenar sin haber ingerido ningún alimento hará que quememos grasa, ya que el glucógeno almacenado se ha consumido durante la noche, pero también consumiremos masa muscular y, de esta manera, afectará al rendimiento en ejercicios de fuerza. Si vas a hacer deporte por la mañana, lo mejor es tomar un desayuno ligero antes del esfuerzo físico y otro rico en proteínas una vez acabado el entrenamiento. "Comer un pequeño snack 30-60 minutos antes de entrenar, nos proporciona la energía para entrenar de una manera más cómoda, agradable y eficaz, consumiendo más calorías y obteniendo mejores resultados”, comenta Alexander.

VER TAMBIÉN: ¿Entrenas en casa y no adelgazas? 4 errores que puedes estar cometiendo

Hacer abdominales todos los días es la única manera de conseguir un vientre plano ✗

Durante muchos años hemos pensado que para conseguir un abdomen plano la única técnica de entreno válida era hacer series interminables de tronco, pero por suerte esta teoría ha dejado de ser la universal. Y es que el secreto está en lo que comes, siendo esto lo que realmente te puede ayudar a lograr un tripa plana. Eliminar los alimentos que hinchan es la teoría que mantiene Kate Patton, nutricionista de la Clínica Premier Vein & Vascular de Houston, ya que "la grasa abdominal se asocia a la inflamación de los tejidos, por lo que comer demasiada comida procesada va a sabotear tu habilidad de perderla. Además, añade que las harinas refinadas, como el pan blanco, las galletas saladas, las patatas fritas y las bebidas edulcorantes, "aumentan la inflamación". Otro de los aspectos a tener en cuenta son los ácidos saturados, presentes en alimentos como el aguacate, aceite de oliva, frutos secos o pescados azules que, según Kate, "son indispensables para conseguir un vientre plano, aunque siempre en sus porciones adecuadas". Si quieres saber más trucos para tener un vientre plano, aquí te los dejamos.

Solo se consigue una buena forma física en el gimnasio ✗

Vivimos en un momento en el que las posibilidades para realizar ejercicio físico son infinitas, así que sentimos decirte que si te lo has creído, estás muy equivocada. Debido al confinamiento hemos tenido que hacer ejercicio en casa, lo que ha demostrado que los entrenamientos isométricos (ejercicios corporales que implican una tensión muscular pero que no generan movimiento de contracción y extensión de los músculos) en el salón y el yoga en el dormitorio, pueden ser igual de efectivos. Y ahora que nos estamos adaptando a la nueva normalidad, salir a correr o a andar por la ciudad, la playa o el campo puede ser una alternativa igual de válida y práctica que el gimnasio. Si tú también eres de las que te has aficionado al deporte sin salir de casa, aquí te dejamos una rutina sencilla y práctica con la que no aburrirte.

Las sentadillas son el único ejercicio que fortalece los glúteos ✗

Cierto es que las sentadillas es uno de esos 'ejercicio milagro' con el que sacar la mejor versión de nuestros glúteos, pero no es el único. La experta en fitness y youtuber, Bailey Brown ha creado una rutina de ejercicio, de exactamente 5 minutos, en la que para nuestra sorpresa, no hay hueco para las sentadillas (y solo necesitas una esterilla). ¿De qué trata? Pues bien, es tan sencillo como hacer una tabla de seis ejercicios express: levantamiento de la parte interna del músculo, círculos en el aire, levantamiento delantero... ¿quieres saber de qué trata el resto? Entonces te recomendamos que veas el vídeo aquí y, de esta manera, podrás seguir paso a paso la dinámica sesión con la presumirás de glúteos y piernas tonificadas durante todo el verano.

Sudar mucho ayuda a quemar calorías ✗

Aunque una de las frases más famosas del mundo fitness sea “la suerte es proporcional al sudor: cuanto más sudas, más suerte tienes” eso no significa que sea cierto. Y es que realmente el hecho de sudar mucho no significa que la eliminación de calorías sea mayor, al igual que no es recomendable ponerse muchas capas de ropa para tener más calor y, de esa forma, sudar más. "Hay personas que utilizan fajas o prendas gruesas para entrenar sin pensar que estos métodos solo logran eliminar agua, por lo que el cuerpo puede llegar a deshidratarse. Cuando sudamos eliminamos líquidos y esto puede tener efectos no deseados". Pero la ropa no es el único factor que interviene en este falso mito, sino que también tenemos que hacer una especial mención a las saunas, ya que "no es una actividad física y no nos ayuda a librarnos de la grasa indeseada".