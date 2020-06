¡Por fin abren los gimnasios! Y estos son los 3 errores que debes evitar en tu regreso

Por fin está prevista la apertura de todos los gimnasios y eso significa que muchas van a sustituir los vídeos online y los entrenamientos desde casa para regresar a las salas de máquinas o a sus clases de fitness favoritas. Si a finales de abril ya te avisábamos de que los expertos pedían precaución a todas aquellas que volvían a calzarse las zapatillas para salir a correr, en esta nueva etapa también es importante apostar por una vuelta progresiva para evitar lesiones. Además, también puedes poner en práctica estos 3 consejos con los que vas a asegurarte de que cumples todos tus objetivos sin abandonar tu plan de ejercicios. ¿El primero? Tratar a tu cuerpo como al enemigo es el primer error que tienes que desterrar de tu mente si de verdad quieres volver a ponerte en forma.

Jen Widerstrom es una especialista en fitness que acumula cientos de miles de seguidores en sus redes. La experta conoce cuál es el secreto para evitar frustraciones en esta vuelta al gimnasio y ha revelado a la revista especializada Shape cuáles son los 3 errores que hay que saber identificar para alcanzar cualquier objetivo físico. Descubre por qué no es bueno esforzarte más de la cuenta o fijarte en el cuerpo de otras chicas si de verdad quieres ver resultados reales tras tus entrenamientos:

1. Entrenar mucho y descansar poco

"Piensa en tu cuerpo como si fuera un trabajador descontento, trabaja más de la cuenta y no se le paga lo suficiente. Entonces no es de extrañar que no haga lo que tú le pides", explica Widestrom sobre el error número 1 de la vuelta al gimnasio. Si después de una temporada más sedentaria pasas de 0 a 100 en poco tiempo, comes menos lo habitual y no descansas lo que deberías, aumentarás los niveles de estrés, sentirás más ansiedad por la comida y estarás cansada todo el tiempo. "Un peso que no baja es un síntoma de que tu cuerpo se rebela", asegura la experta. Para evitar la rebelión, duerme al menos las 8 horas reglamentarias, aliméntate y realiza rutinas adecuadas a tu nivel físico.

2. Olvídate de las redes y de referentes externos

Y no conviertas el cuerpo de otras chicas en tu meta física porque lo único que conseguirás es frustrarte y sentirte mal contigo misma. "Las redes sociales te dicen de una manera muy poco sutil cómo deberías ser. Antes de que te des cuenta, haces un programa determinado porque quieres tener el mismo cuerpo que la persona que lo ha creado", advierte la entrenadora y avisa de que la misma rutina no va a tener resultados iguales en dos personas diferentes. "Cuando buscas respuestas fuera de ti misma, pierdes el poder de tomar tus propias decisiones", explica Jen, y te anima a que encuentres los ejercicios que mejor funcionan con tu tipo de cuerpo en lugar de dedicar tus esfuerzos a rutinas de ejercicios que no son específicas para ti.

3. Darlo todo un día... y dejarlo al siguiente

Este último error está muy ligado a los otros y consiste en elegir rutinas de entrenamientos demasiado intensas: "Tienen toda la disciplina del mundo durante pocas semanas, pero es duro porque su plan es demasiado extremo. Más pronto que tarde van a abandonar", asegura Jen Widerstrom sobre las personas que se exigen demasiado. Es por esto que aconseja que hables con un experto para tener muy claros tus objetivos desde el principio y también el tipo de entrenamiento que necesitas para alcanzarlos, de esta forma tus clases aumentarán de ritmo de manera progresiva que es la mejor táctica para evitar frustraciones.