El inesperado deporte al que se ha aficionado Sara Sampaio este verano

Aunque Victoria's Secret ya es historia, el fenómeno fan en torno a sus protagonistas y ex-ángeles sigue latente a lo largo y ancho del globo. Es el caso de Sara Sampaio, quien además es lo suficientemente activa en sus redes sociales como para ofrecer una generosa dosis de inspiración cada día. En las últimas semanas, la modelo portuguesa ha tenido tiempo para posar con sus mejores estilismos, para recomendar algunos de sus platos favoritos y, por supuesto, para cuidarse y entrenar a diario. Ahora, gracias a Sara, sabemos dos cosas: que se puede adelgazar sin dejar de comer pizza y que hay una modalidad deportiva divertida y veraniega a la que podríamos aficionarnos, como ha hecho ella. El ping-pong.

¿Cuánto entrena una modelo de Victoria's Secret? ¿Qué desayuna? ¿Qué rutina deportiva sigue? Lo cierto es que, tal y como Sara Sampaio contaba hace un tiempo, a cada una le funciona una cosa y que, para ella, lo importante es escuchar lo que su cuerpo le pide cada día: "Hay semanas que entreno dos, tres, cuatro o cinco veces. Depende de cómo se sienta mi cuerpo. Le escucho siempre". Ahora, la modelo portuguesa ha decidido perder su ración de calorías diarias de una forma, probablemente, más divertida y veraniega que muchas otras.

Sara Sampaio estrena disciplina deportiva: tenis de mesa o ping-pong

Pues sí, el tenis de mesa ha sido el deporte elegido por Sara Sampaio para practicar este verano o, al menos, así lo anunciaba en su cuenta de Instagram: "Primer día de verano. ¿Quién quiere jugar al ping-pong?". Noticia que aprovechaba para anunciar mientras estrenaba un conjunto deportivo de lo más veraniego que, según ella misma ha descrito, lo firma Victoria' Secret. Pero, ¿sabes qué beneficios físicos otorga esta actividad? ¿Ayuda a que el vientre se vuelva más plano? ¿Quizá tonifica los brazos? Sigue bajando para descubir por qué el ping-pong ha enamorado a Sara.

Los beneficios físicos del ping-pong

Además de ser ameno, divertido y competitivo, el tenis de mesa de origen inglés (y olímpico desde 1988) también ofrece esta serie de beneficios:

1. Trabaja la coordinación de tus movimientos, a velocidad de los mismos y el equilibrio.

2. Aumenta tu capacidad de concentración.

3. Mejora tu memoria, tu humor y tus habilidades sociales.

4. Agiliza tu digestión.

5. Ayuda a quemar calorías.

6. Por último, ayuda a mantener las articulaciones sanas.

Además del ejercicio físico y una rutina de entranmiento fijada por su personal trainer, Sara Sampaio también hablaba de su alimentación en una entrevista hace meses, en la que aseguraba que cuidar ese aspecto era lo más duro para ella: "Comer muy sano es lo que se necesita para tener marcado el abdomen. Y es por eso por lo que nunca tendré abdominales, porque me encantan los carbohidratos. Al final la vida es demasiado corta como para no comer lo que te gusta. Y a mí me encanta la pizza, hamburguesas, batidos...", afirmó convencida. Aunque también compartió su truco para que los caprichos ocasionales no se reflejaran en su cuerpo: "Me limito a entrenar todavía más duro".