Si te colocas la raya del pelo según la forma de tu cara... ¡estarás más guapa!

Si eres culpable de colocarte la raya del pelo en el mismo sitio desde hace años no te preocupes, la mayoría de las chicas se mantienen fieles a este detalle de su peinado sin pensárselo dos veces. Sin embargo, si te atreves con un cambio de look tan mínimo como desplazar esta partición tan solo unos centímetros... te verás mucho más guapa. El primer paso para acertar con el lugar exacto consiste, obviamente, en saber cuál es la forma de tu cara. Una vez repases todas las opciones del cuadro que te enseñamos más abajo y te identifiques con una de ellas, aprende si lo que mejor te sienta es la raya en medio, en un lado o si lo tuyo es la descentrada. ¿Una promesa? Cuando veas el resultado final serás testigo de cómo tus facciones se estrechan, se acortan, disimulas una mandíbula prominente... y muchos otros beneficios que no descubrirás hasta que lo pruebes.

"Colocarte la raya del pelo es algo que haces todos los días, a lo mejor incluso sin darte cuenta. Sin embargo, es un detalle al que debes prestar más atención. Corregir dónde la colocas puede hacerte sentir más atractiva", promete Brad Mondo, el peluquero y estrella de Youtube que hace pocos días publicó un vídeo en el que enseña el lugar en el que partir tu melena según la forma de tu cara.

A pesar de ser una grabación muy reciente, el experto ya ha superado el millón y medio de visualizaciones y es que, ¿quién no quiere verse más guapa con un cambio de look tan fácil y rápido? Para las que no están convencidas de probarlo, Mondo recuerda: "La vida está para arriesgarse, incluso si el riesgo es tan pequeño como cambiarte la raya del pelo. Mejor empezamos por cosas pequeñas", bromea el peluquero antes de empezar con su lección de peluquería para principiantes.

Si tienes la cara redonda...

Tu mejor opción es la raya en medio porque, según el youtuber, gracias a este look se enfoca toda la atención en el centro de la cara, los lados quedan tapados por los mechones y parece que todo el conjunto es más estrecho. Puedes llevar el pelo liso, ondulado o rizado, lo importante es que dejes que los laterales caigan por delante de las orejas para potenciar el efecto. Selena Gomez o Lucy Hale son dos celebrities que también tienen los rasgos redondeados.

Si tienes la cara cuadrada...

"La raya descentrada es similar a la central pero se coloca ligeramente a un lado, uno o dos centímetros" a la derecha o a la izquierda, explica Brad sobre el mejor look para aquellas que tengan la cara cuadrada como Keira Knightley. "La raya central hace que la simetría de la cara destaque más y, si tu cara no es simétrica," mejor optar por esta. "Este look va a alargar la cara como en el caso de la redonda y si colocas el pelo detrás de las orejas vas a potenciar tus pómulos y reducir la anchura de la mandíbula", asegura el experto.

Si tienes la cara en forma de corazón...

Significa que tu barbilla es puntiaguda y tu frente más ancha. Además, es común que las personas con esta forma de cara también tengan un pico de viuda, es decir, el crecimiento del pelo tiene un saliente en el centro de la frente. "Cuando la gente tiene este pico no suelo hacer rayas en medio porque el pelo se les suele caer en la cara", admite Mondo. En su lugar, la raya a un lado es perfecta para reducir el tamaño de la frente y estrechar las facciones. Una actriz que encaja en esta descripción es Lily Collins.

Si tienes la cara rectangular...

Entoces su forma es alargada pero la anchura de la frente es muy similar a la de la mandíbula, como en el caso de Sarah Jessica Parker. Para suavizar las facciones, el peluquero dice que su look preferido consiste en colocar la raya en medio y capear los mechones más cercanos a la cara para estilizar los rasgos: "Va a reducir la anchura de la frente", asegura. Además, gracias a este peinado se acorta un poco el largo del rostro.

Si tienes la cara ovalada...

Por último, si tus facciones están rodeadas por un óvalo perfecto como el de Alessandra Ambrosio... ¡enhorabuena! Mondo explica que este es el rostro considerado como "óptimo", lo que significa que sales airosa de cualquier experimento estilístico porque te favorecen todas las rayas de pelo, cortes y peinados que quieras probar. "Atrévete con una raya descentrada o con el look contrario al que hayas llevado durante mucho tiempo. ¡Cambia un poco!", te anima el experto.