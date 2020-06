Inspírate en Brigitte Bardot y adelanta el peinado fácil que será tendencia en la playa

Llega el verano, el calor y, para algunas, los días de playa ya han sido oficialmente inaugurados. En cuestión de belleza, son los meses más favorecedores gracias al bronceado que consigue que cualquier prenda quede mucho mejor y también por el pelo, que se aclara gracias al sol con unas mechas rubias tan bonitas que los peluqueros imitan con técnicas como las babylights durante el resto del año. Sin embargo, la melena sufre mucho debido a esta sobreexposición solar y, además de estos reflejos tan favorecedores, también se nota el cabello más deshidratado que nunca. Aparte de los aceites nutritivos que usan las chicas con pelazo, llega uno de los peinados fáciles de la temporada que mejor protege a tus mechones frente al viento y los rayos UV: el pelo suelto con pañuelo. Así es el look que adoraba Brigitte Bardot y que ahora llevan todas las influencers al chiringuito.

-Los trucos de las chicas de moda para hacerte unas ondas naturales... ¡sin calor!

Si hace unas semanas te contábamos que en primavera las trenzas con flores han sido las protagonistas de las fotos con más likes de las redes, llega el relevo en forma de pañuelo. Chloe Lecareux, Elsa Hosk o Nico Potur ya lo han llevado como el mejor accesorio de sus looks veraniegos y la buena noticia es que es un peinado que se consigue en cuestión de segundos. Todas ellas se dejan el pelo suelto bajo el tejido y el resultado no puede ser más favorecedor. Como truco, eligen estampados coloridos para resaltar al máximo el bronceado.

-La trenza de Sara Sampaio es la que mejor sienta cuando llevas escote

Un secreto de styling es el de Elsa Hosk, quien dobla su pañuelo en forma de diadema ancha para que el peinado de moda también proteja al pelo contra el viento, otro de los agentes externos que estropea la melena y hace que se te enrede mucho más de lo habitual. En lo que coinciden todas ellas es en atar el nudo justo a la altura de la nuca y en dejan que ambos cabos caigan a lo largo de la espalda. El efecto es precioso y puedes elegir un modelo más o menos largo para jugar con los centímetros de estampado que se asoman por la parte de abajo del look.

-Las de Kaia Gerber y otras mechas para aclarar tu pelo antes de verano

Y si prefieres darle un acabado más hippie al peinado, Nico Potur te propone que lo lleves en forma de bandana y que tapes uno o dos centímetros de la frente con el tejido. Como truco para aquellas que tengan la cara más redonda y busquen disimular el ancho, el efecto se puede conseguir al dejar los mechones más pegados al rostro por delante de las orejas para potenciar la verticalidad de los rasgos y enfocar la atención en la zona central. La versión de Nico también es ideal para camuflar por unas horas las frentes muy amplias, ya que cubre unos centímetros de la parte superior del rostro.

-Este desayuno de moda tiene efecto 'pelo bonito' y ayuda a entrenar mejor, ¿adivinas cuál es?

Un look de tendencia que ya llevaba Brigitte Bardot hace décadas para proteger su melena del viento cuando se subía a un coche descapotable, por ejemplo. Lo mejor es que la creatividad es bienvenida si te animas con esta tendencia y, si ya has descubierto que existen muchas formas de colocar el pañuelo para darle tu toque personal al look, también puedes jugar con los estampados coloridos o decidirte por una versión más sobria como hace el icono del cine francés. Como última razón para animarte a experimentar con este accesorio, es una forma muy estilosa de arreglarte en los famosos bad hair days, es decir, esos días en los que hagas lo que hagas... tu pelo no colabora.