Cuando leas esto, dejarás de odiar los 'burpees' 😉

La cuarentena aceleró la operación bikini 2020 (se calcula que el 70% de las chicas hemos entrenado tres o más días por semana), pero la desescalada, no lo niegues, la ha frenado de nuevo. Y es que no hay duda de que pasar la tarde en una terraza con amigos es más apetecible ahora mismo, tras meses sin verles, que salir a correr... Pero no lo des todo por perdido y aunque solo te queden unas semanas para, por fin, pisar la playa, puede que solo necesites uno de los ejercicios clásicos del fitness para recuperar la forma. La razón es que este movimiento tonifica los principales grupos musculares del cuerpo al mismo tiempo que ayuda a quemar grasa y adelgazar. Hablamos del burpee, y aunque todavía lo odies, conocer sus beneficios podría hacerte cambiar de opinión.

Afirma el entrenador de Malena Costa y Ester Expósito, Miguel Lordán, que los burpees son uno de los mejores movimientos para hacer cardio en casa. En una entrevista a HOLA.com, Miguel los recomendaba -junto a los jumping jacks- para quemar calorías cuando no podemos correr, andar en bici o nadar. Sin embargo, esa plancha+flexión+salto es una secuencia que muy pocas adoran porque, efectivamente, cuesta bastante esfuerzo y, para obtener los beneficios cardiovasculares que se le suponen, es necesario hacer bastantes repeticiones, es decir, tener una buena resistencia. Pero, ¿y si fuera precisamente el ejercicio que necesitas para ponerte en forma?

El burpee suele incluirse en circuitos full body prácticamente siempre porque, además de quemar calorías, trabaja todos los grandes grupos musculares: abdomen y espalda, piernas y glúteos, y brazos, una de las zonas más complicadas para las mujeres de tonificar. De hecho, para Antonio Ángel Moreno, CEO de Radical Trainer, es uno de los movimientos que incluiría en una rutina de fitness enfocada en dichas extremidades. Como explica, para realizar un burpee básico "comenzamos de pie y bajamos manteniendo la posición de sentadilla, ponemos las manos en el suelo y estiramos las piernas y los brazos a la vez (hasta la posición de plancha); volvemos a posición inicial y saltamos desde la posición de sentadilla".

A partir de esa secuencia, si quieres trabajar todavía más los brazos y el abdomen, tendrías que incluir una flexión después de colocarte en plancha y antes de saltar a sentadilla. Lo importante es mantener el core firme en todo el movimiento y adaptar el ritmo a tu capacidad física. Empieza realizando el movimiento poco a poco, asegurándote de aprender bien la técnica y descansando cuando lo necesites. Eso sí, intenta realizarlo varias veces seguidas porque de ese modo conseguirás acelerar el pulso cardiaco y quemarás más calorías. Comienza, por ejemplo, haciendo una serie de 8 o 10 burpees como parte de tu entrenamiento, 2 o 3 días por semana, y ve aumentando el número de burpees o de series de forma progresiva. Verás como pronto notas sus beneficios... y terminas por cogerles cariño 😉