Revelado el secreto del bronceado precioso de Alice Campello

Estamos en la época en la que toda ayuda es buena para potenciar el bronceado, y más después de la larga cuarentena que ha contribuido a que tengamos el cutis más pálido que de costumbre (por ello es muy importante que este año nos protejamos antes, mediante y después de la exposición solar). Pero no todo está perdido. Mientras seguimos soñando con tumbarnos en la playa, tomar el sol en la piscina y ver los atardeceres veraniegos desde un chiringuito, podemos echar mano de productos para impulsar el color de nuestra piel. Y es que, gracias a algunos cosméticos, conseguir el tono dorado y uniforme tan favorecedor es una tarea más sencilla. Hablamos de los polvos bronceadores, los autobronceadores, las cremas efecto photoshop o los aceites corporales efecto glow, siendo estos últimos los que, desde el verano pasado, se convirtieron en el secreto mejor guardado de las expertas para lograr un bronceado express.

Y si no que se lo digan a Alice Campello, quien ha dejado claro que el aceite corporal se ha transformado en su ritual de belleza obligatorio. El que la italiana usa es Glow Body Oil, perteneciente a su firma, Masqmai, perfecto para nutrir, iluminar y producir un efecto de bronce brillante en tu piel. Aunque hasta mañana no esté disponible en la web de la marca y se trate de una edición limitada, el producto ya tiene todos los requisitos necesarios para ser el superventas del verano. Además, por lo que ha adelantado la italiana a través sus perfiles sociales, tendrá un precio de lo más asequible. "Es muy ligero y no mancha nada, en seguida se absorbe. Te puedes sentar en sofá y no pasa nada, que era lo que más me preocupaba", ha asegurado la empresaria mientras se lo aplicaba por todo el cuerpo y minutos después se tiraba sobre la cama para comprobarlo. De esta manera, además de mantener hidratada la piel, algo que durante los meses de verano es muy importante y necesario, elevarás al máximo tu bronceado.

Por supuesto, después del furor que causó el aceite corporal dorado el verano pasado, fueron muchas las marcas que apostaron por incluirlo en sus catálogos. La mayoría creados a base de ingredientes 100% naturales y con una combinación de aceites de lo más variada, si tu objetivo durante los meses más calurosos del año es tener una piel sana, hidratada y, por supuesto, luminosa, apúntate al team del aceite corporal efecto glow, una manera dar un plus al efecto de la crema hidratante y nutrir el cutis por partida doble. ¿Cómo aplicarlo? Basta con echarte un par de gotas en la mano y masajear directamente la zona de cuerpo en la que lo quieras aplicarlo. ¡Olvídate de las medias transparentes y sumérgete en el universo resplandeciente!