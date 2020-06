¿Sabías que 'saltarte' la dieta todos los días puede ayudarte a adelgazar?

Es cierto que la disciplina es clave si quieres tener éxito en una dieta o en un plan de fitness, sin embargo, los especialistas no dejan de repetir la importancia que tienen los 'descansos' a la hora de conseguir resultados sostenibles en el tiempo. En el caso del deporte, los expertos de los Centros Metropolitan explican que el paréntesis entre una sesión y otra "no debe ser excesivo, para no perder ritmo", pero tampoco "muy corto, porque hará que el cuerpo aun no esté listo para la próxima vuelta. Aconsejamos entre 24 y 48horas". Para adelgazar y evitar el 'efecto rebote', la filosofía es parecida pero con un gran 'pero': darte caprichos está bien de vez en cuando, pero no se deben abandonar las buenas costumbres durante días enteros ni descontrolar las porciones. Disfruta de tus cheat meals sin boicotear tus esfuerzos con los trucos que aprueban los nutricionistas.

Un estudio llevado a cabo por la Universidad de Georgia (EEUU) saca a relucir un hecho que muchas ya se temían: durante las vacaciones el 61% de las personas engordan de 0,5 a 3 kilos de media. Y, mientras que aumentar 500 gramos no es ningún drama, los expertos avisan de que es común que la subida de dispare sin control porque, por norma general, es más fácil (y divertido) ganar peso que perderlo. La razón que se esconde tras ese fracaso generalizado es que las cheat meals - comidas libres permitidas dentro de una dieta saludable - se convierten en la norma durante los días de descanso.

Sin embargo, la realidad es que las dietas restrictivas nunca son sinónimo de éxito a medio-largo plazo, por eso es importante encontrar un equilibrio sostenible con el que transformar cualquier plan de adelgazamiento en un estilo de vida saludable. Para conseguirlo, cambiar el concepto de 'hacer trampa' cuando disfrutas de los platos que más te gustan e introducir estos caprichos en tu día a día sin dejarte llevar, podrían ser los secretos con los que no experimentar nunca más el temido 'efecto rebote'.

Olvídate del 'cheat day'

La nutricionista Alexandra Caspero, directora de la plataforma para perder peso Delish Knowledge.com, explica por qué el término 'comida libre' trae más consecuencias negativas que positivas: "Si dedicas una franja de tiempo (un día a la semana) a hacer 'trampas', es más probable que comas mucho por obligación porque es la única vez que te permites hacerlo". Como solución, la experta propone que comas de forma saludable todos los días, pero que disfrutes cuando realmente te apetezca de lo que más te gusta controlando las porciones. Por ejemplo, si te encanta la pizza, toma solo una porción y saboréala de verdad: "Existe un poder inmenso en disfrutar de la comida sin culpabilidad. Irónicamente, cuanto mayor culpabilidad sentimos al consumir comida basura, más probable es que la comamos sin control".

La mentalidad del 'todo o nada'

Otro de los daños colaterales de las 'cheat meals' es que suelen venir acompañadas de otras decisiones poco saludables. Como explica Alexandra Caspero, cuando te pides unos nachos con queso, por ejemplo, se suele caer en el error del 'Ya que estamos' y comer sin control durante el resto del día. Para solucionarlo, la experta sugiere que si de verdad te apetece algo, no te prives de ello: "Permítete el comer lo que realmente quieres en ese momento de antojo y luego continúa con tus hábitos saludables de siempre". Sorprendentemente, la nutricionista ha descubierto que cuando sus clientes le quitan la etiqueta de 'prohibido' a algunos alimentos, no sienten tanta atracción hacia ellos.

Alternativas saludables

Aunque los especialistas te animen a olvidar los pensamientos restrictivos en cuanto a la comida, también insisten en la importancia de elegir las opciones más saludables. Y es que, la comida ultraprocesada no solo engorda más, también es muy mala para la salud. Como truco para evitar problemas digestivos y otros más graves, si tienes ganas de dulce sustituye los helados, la bollería y otros postres industriales por recetas caseras saludables o pepitas de chocolate puro con las que solucionar el antojo de dulce con un enfoque healthy.

Recuerda por qué quieres comer bien

Los hábitos saludables no son solo sinónimo de perder peso, también te hacen sentir mejor. "Solía ser el tipo de persona que pedía comida mexicana y luego una pizza entera y pensaba, qué más da. Pero no me sentía bien. Ni siquiera me satisfacía, ¿sabes? Me comía la mitad y pensaba, ‘Me tengo que terminar esto’", estas son las palabras de Emily Ratajkowski sobre el tipo de mentalidad que tenía hace unos años sobre la alimentación. Ahora, la modelo se ha comprometido con un estilo de vida saludable no para adelgazar, sino porque siente más energía para aprovechar al máximo su día. Este tipo de recordatorio es muy útil a la hora de eliminar el poder que la comida basura tiene sobre algunas personas. De esta forma, consigues que las cheat meals no sean tan necesarias y perderán su influencia sobre tus futuras decisiones en la mesa.