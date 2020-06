La trenza de Sara Sampaio es la que mejor sienta cuando llevas escote

Aunque en tu día a día siempre apuestes por los mismos looks y no experimentes mucho con tu pelo, puede que lo único que necesites sean ideas fáciles con las que inspirarte. Esta temporada el peinado estrella son las trenzas, lo dicen las chicas de moda quienes las han convertido en las protagonistas de sus estilismos: María Pombo las lleva en clave bohemia como el mejor complemento de su pareo veraniego; Teresa Andrés Gonzalvo y Gabrielle Caunesil las adornan con flores y demuestran que no hay nada de aburrido en una trenza clásica; y ahora llega la modelo Sara Sampaio con un semirecogido que promete enamorar a todas las que quieran lucir escote. Y es que, si los moños o las coletas se convertían casi en la única opción para llevar los vestidos cruzados o de corte balconette que triunfan cuando suben las temperaturas, la propuesta de la portuguesa es una alternativa para todas aquellas que prefieren la melena suelta. Este es el peinado que va a terminar de convencerte a salir de tu zona de confort.

Es romántico, bonito y, según la modelo portuguesa, muy fácil de hacer. Sara lo señala como uno de sus looks favoritos cuando llega el buen tiempo y lo demuestra en sus redes, donde lleva este semirecogido con trenza de raíz en muchas de sus fotos. Lo mejor del peinado es que es muy cómodo porque retira el pelo de la cara y la deja despejada cuando hace mucho calor. También es la opción estrella con la que lucir escote sin recoger el pelo en un moño, porque la melena cae en cascada por la espalda.

Por último, como avisan desde el Salón Noelia Jiménez, las trenzas son perfectas para esos días en los que no sabes qué hacer con tu pelo: "Un clásico de los bad hair day, las trenzas siempre son una buena opción para cambiar. Se puede trenzar el cabello de maneras ilimitadas, solo necesitas experimentar y practicar. Puedes hacerlo por la noche y si no te gusta el resultado, tendrás unas ondas perfectas la mañana siguiente". Para seguir el consejo de los expertos, descubre el sencillo paso a paso con el que la de Oporto le da un toque especial a una melena suelta.

"Hola, me preguntásteis que cómo hago este peinado tan mono y es muy fácil. Es fácil porque yo puedo hacerlo y si yo puedo hacerlo tú puedes hacerlo", así es como la portuguesa anima a sus fans a que se atrevan con el semirecogido con trenza que ella termina en tiempo récord. Lo mejor del tutorial es que Sampaio avisa muchas veces de que el resultado no tiene que quedar perfecto, de hecho, una de las ventajas de los looks veraniegos es que los acabados desenfadados son bienvenidos. Este es el vídeo de 2 minutos en el que la modelo enseña el sencillo paso a paso con el que se trenza el pelo, la publicación se acerca al millón de reproducciones y sus seguidoras le prometen que van a intentarlo desde casa. Así es el peinado del verano apto para principiantes que mejor sienta cuando llevas escote: