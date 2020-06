Todavía nos quedaba una chica 'fit' por descubrir: Paddy Noarbe

Estas semanas con los gimnasios cerrados no solo han disparado el ejercicio en casa, sino también los seguidores de las chicas que, desde su salón, han compartido entrenamientos en vídeo a través de las redes. Los directos de Coco Constans o las rutinas exprés de Chloe Ting o Alexis Ren han sido algunas de las opciones más virales, pero, después de tres meses haciendo ejercicio en casa y probando decenas de opciones, todavía nos quedaba una fit-girl por conocer: Patricia Noarbe o Paddy, novia del futbolista Marcos Llorente y creadora de una plataforma de entrenamiento y alimentación saludable que, según escribe en la web, tiene el objetivo de "darte un nuevo estilo de vida a través de estos planes y que tanto mentalmente como físicamente alcances tu mejor versión". Descubre por qué esa es la chica que más te va a inspirar no solo en tu operación bikini, sino el resto del año.

Aunque se ha graduado en Derecho y Dirección de empresas, a sus 23 años Paddy tiene muy claro que su verdadera pasión es el fitness. Según confesaba en una entrevista reciente en la revista ¡HOLA!, fue su novio, el jugador de fútbol Marcos Llorente, quien le "ha ido contagiando esta vida saludable" a lo largo de los 7 años que llevan de relación. Este interés común le ha impulsado a lanzar una plataforma online bautizada como Paddyness que ofrece planes personalizados de dieta, entrenamiento y motivación basados en el estilo de vida que ella misma practica.

Como comparte con sus casi 130.000 seguidores, Paddy entrena prácticamente a diario... aunque no siempre. Hace unos días contaba que en ocasiones tiene planes -como los reencuentros en la Fase 1- que le impiden seguir su plan de entrenamientos. "¿Y qué pasa? Pues nada. Cuando eres constante y te cuidas de forma constante porque unos diías puntuales no puedas dedicarle su tiempo y tengas otras prioridades, NO PASA NADA, no os comais la cabeza", escribía. Lo mismo opina sobre la alimentación: "no me rayo si como o bebo cosas no saludables porque el 85% de mi tiempo siempre me cuido", afirma, estableciéndose como un ejemplo del equilibrio que muchos expertos apuntan como la clave de la auténtica motivación.

De hecho, además de entrenamientos y recetas de platos sanos, en el perfil de Paddy es habitual leer mensajes de motivación y autoestima como "el amor propio no es egoísta, es esencial" que reza una de sus últimas publicaciones. En otras ocasiones, ha mostrado imágenes de su propio "antes y después" para explicar que la genética no es definitoria y la constancia es mucho más importante. "Si quieres cambiar algo TODOS podemos hacerlo, simplemente necesitas olvidar las excusas y no pensar que a otros les cuesta menos que a ti, centrarte en tu esfuerzo y confiar en que todo es posible si tu quieres", escribía para explicar cómo, con ejercicios de fuerza, dieta sana y tiempo, consiguió el cuerpazo que hoy tiene.