7 trucos para que el maquillaje aguante perfecto debajo de la mascarilla

Lo primero es lo primero: los dermatólogos recomiendan no llevar maquillaje en la parte que queda cubierta por la mascarilla, un consejo con el que evitarás granitos, erupciones y otros problemas en la piel que reacciona al pasar muchas horas tapada. Dicho esto, cuando quieras arreglarte para ir a una terraza, a cenar a casa de amigos o familiares o simplemente ya te has convencido del poder que consiguen las rutinas de belleza en la autoestima, estos 7 trucos van a lograr que tu look se mantenga intacto cuando te destapes la cara. ¿Los puntos más peligrosos? La nariz, la zona en la que las gomas tocan la piel y la barbilla. Ahora, la clave para un acabado perfecto está en la preparación, la parte del ritual en la que puedes poner en práctica los consejos de Manny Mua, uno de los gurús de belleza más famosos de las redes.

Hidratación máxima

Aunque es un paso que ya era importante antes de las mascarillas, las prebases y polvos traslúcidos que vas a usar a continuación para fijar los productos pueden resecar la piel, por eso esta preparación previa cobra especial importancia. Elige una crema hidartante específica para ti y comprueba como todas las fórmulas que aplicas a continuación se extienden de una manera más uniforme. "Uso un producto muy muy muy hidratante para que ayude a combatir los polvos matificantes", aconseja Manny.

La magia de los polvos translúcidos

Ya te contábamos hace unos meses el truco de TikTok que arrasó en las redes y que consistía en aplicar una capa de polvos traslúcidos justo después de hidratar la piel. Pues bien, el experto también lo recomienda ahora para conseguir que el maquillaje aguante mucho más tiempo. "Va a convertirse en una ayuda genial para mantener nuestro maquillaje intacto y lo vamos a aplicar con mano ligera", explica el youtuber. Él extiende muy poca cantidad con una brocha suave alrededor de toda la cara, eso sí, con mucha delicadeza.

El orden del 'spray' fijador

Las que ya han descubierto los beneficios de vaporizar una fórmula fijadora cuando terminan todo el look sabrán que consigue que el maquillaje aguante muchas más horas perfecto. Ahora que la mascarilla sanitaria entra en la ecuación este paso se adelanta. Justo después de los polvos traslúcidos es cuando el producto entra en acción: "Tan solo necesitamos dos o tres aplicaciones para devolver la vitalidad a la piel" que queda más opaca después del polvo.

La prebase es fundamental

"Lo que sugiero es que la prebase sea bastante pegajosa para que consiga retener esa base de maquillaje y mantenerla en la piel por mucho más tiempo", asegura Manny Mua. La que él utiliza es Hydro Grip Primer, de Milk, y en lugar de extenderlo barriéndolo con las yemas de los dedos, realiza unos suaves tapeteos para que se asiente mejor sobre la cara.

La base perfecta

Aunque el experto sabe que en verano lo que más apetecen son las bases de maquillaje ligeras e incluso las BB Creams que tan solo dan un velo de color a la piel... para que el look aguante lo mejor son las fórmulas más cubrientes y de larga duración. Su favorita para conseguirlo es Lock-It de KVD Vegan Beauty y, como truco, se puede aplicar este tipo de fondos de maquillaje en las zonas peligrosas (las que están en contacto con la mascarilla) y elegir otra más hidratante para el resto del rostro.

'Baking'

Una vez hayas terminado con la base de maquillaje, se aplican los polvos fijadores con ayuda de una brocha o esponja de y en las zonas que están en contacto con la mascarilla se realiza la técnica del baking. Esto consiste en dejar una buena cantidad de producto sobre la piel durante unos 5 minutos, para que se asiente y absorba toda la grasa que pueda haber en las capas inferiores, pasado ese tiempo se retira el exceso con una brocha. Para terminar, se refresca el resultado con el spray fijador.

Labiales líquidos

Depués de terminar con los polvos de sol, el iluminador, colorete, maquillarte los ojos, etc., llegan los labios. El truco final para el que Manny sugiere los labiales líquidos permanentes. Eso sí, su paso previo para evitar que se marquen las arruguitas o se deshidrate la piel es aplicar un bálsamo hidratante, sellarlo ligeramente con los polvos traslúcidos y, después, extender el color que más te guste.