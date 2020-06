Si tomas plátano con tu 'smoothie'... mejor que sea verde 🍌

Aunque los nutricionistas aseguran que aumentar el consumo de frutas y verduras en general ayuda a perder peso y a llevar una vida más saludable, existen algunas en particular que tienen más beneficios para conseguirlo. Por ejemplo, a la hora de prepararte un zumo, la piña es la mejor opción para adelgazar por sus propiedades diuréticas y quemagrasas; o el melocotón, la fruta de temporada que, debido al hueso que esconde en el centro, previene enfermedades como la obesidad o la diabetes. A este dúo diseñado por la naturaleza para triunfar en tu operación bikini se une el plátano, el tercero en discordia que ha demostrado ante la ciencia que debería convertirse en protagonista de tus smoothies. Eso sí, si de verdad quieres beneficiarte de sus propiedades adelgazantes, elígelos de color verde.

Hace un tiempo te contábamos que quizás estuvieras tirando a la basura una de las partes más interesantes del plátano, la piel. Susie Burrell, autora de la plataforma online sobre bienestar Shape Me, aseguraba que cuando se incluye la piel en la batidora en la que haces tus batidos por la mañana, aumentarías en un 10% su contenido de fibra, una sustancia con gran poder saciante, además de los niveles de vitaminas C y B6. Pues bien, parece que esta fruta se ha convertido en el foco de interés de muchos expertos en nutrición pues, tras este descubrimiento, un estudio publicado en el Journal of Nutrients explica que los verdes son los mejores para perder peso.

La razón es que los plátanos verdes contienen almidón resistente, un carbohidrato que traspasa al proceso de digestión en el intestino delgado y fermenta cuando pasa al grueso. Esta particularidad consigue que actúen como un prebiótico que alimenta a las bacterias buenas que viven en este órgano, facilita la digestión, evita la inflamación y ayuda a controlar el peso. Gracias al estudio, también descubrieron que este tipo de banana es una gran fuente de fibra, vitaminas C, B6 y A, minerales como el potasio, el magnesio, el fósforo o el zinc, y componentes bioactivos como el ya citado almidón resistente.

Otra de las ventajas que convierte a esta fruta - y también al resto de sus variedades - en un alimento a tener en cuenta a la hora de preparar batidos o smoothies, es que posee carbohidratos de digestión lenta, una propiedad que los señala como el ingrediente que eligen casi todas las chicas fit para rendir más en sus entrenamientos. Además, su alto contenido en potasio ayuda a mejorar la contracción y relajación de los músculos y acelerar su recuperación; de hecho, muchos especialistas explican que el potasio es una especie de 'gasolina' muscular con la que superar con energía cada rutina de fitness.

Por último, al igual que el cacao, el plátano es rico en triptófano, un aminoácido esencial que participa en la producción de serotonina, también conocida como hormona de la felicidad. Cuando los niveles de serotonina están bajos, se corre el riesgo se sentir ansiedad, tristeza o angustia, por lo que este smoothie también ayuda a comenzar las mañanas con una sonrisa.