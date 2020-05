Rosalía, Travis Scott y el peinado de 'TKN' que promete ser viral

Tras varios días avisando en sus redes sociales y después de regalarnos una pequeña estrofa del single, por fin ha ocurrido: Rosalía y Travis Scott han paralizado el mundo con el lanzamiento de su tema TKN. Aunque fue en 2019 cuando unieron sus voces por primera vez en el remix Highest In the Room -un single perteneciente al álbum del norteamericano-, esta colaboración ha generado muchísimo más impacto que la anterior por el hecho de ser un tema original y no una versión. Una canción con la que la cantante ha demostrado, una vez más, que sigue siendo la reina del panorama musical actual, y es que, ¿cuántas artistas pueden presumir de haber logrado que el rapero cante por primera vez en español? Ninguna salvo ella. Pero el castellano y la cámara no es lo único que la pareja de cantantes ha compartido durante poco más de dos minutos de videoclip, ya que todo apunta a que también han tenido el mismo equipo de peluquería.

Lo sentimos Kylie, sabemos que hasta ahora eras tú la única que podía presumir de compartir el mismo team de peluquería y maquillaje con la cantante, pero parece que Rosalía ha decidido abandonar, al menos durante unas secuencias, su melena larga suelta e inspirarse en el pelo trenzado de Travis. De esta manera, la catalana muestra cuatro peinados diferentes durante el videoclip, siendo los protagonizados por trenzas los más destacados. Siguiendo la estética que triunfó en los 2000, en el primer plano la cantante aparece con un peinado compuesto por varias trenzas, justo a ambos lado de la cara, de grosor muy fino y con efecto deshecho con el que solo ha necesitado su voluminoso pelo como base (si quieres más detalles para saber cómo hacerlas, aquí te enseñamos). Unas secuencias más tarde luce varias gruesas y marcadas trenzas de raíz desde la frente hasta la mitad de la cabeza dejando el resto de cabello suelto.

Por último pero no por ello menos importante, se decanta por dos coletas altas pero con un detalle que, por supuesto, no han pasado por alto sus seguidores: deja dos mechones finos sueltos, un peinado que, además de ser muy parecido al que Britney Spears convirtió en tendencia durante videoclip de Baby one more time en la década de los 90, recuerda mucho al que lució Kylie Jenner hace unos días. Lo que está claro es que su conexión con el clan Jenner y con todo el círculo cercano que las rodea va mucho más allá de las uñas XL, los bodies ajustados y las poses al estilo Kardashian, y si no que se lo digan a la magnate del maquillaje que atrás quedó el tiempo en el que tenía que escuchar a dos de sus cantantes favoritos por separado.