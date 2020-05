¿Comer pan a diario y estar (muy) en forma? Con esta opción, lo conseguirás

La tendencia por el pan artesanal lleva un tiempo dominando el panorama healthy y la cuarentena no ha hecho sino confirmarlo: si no has horneado tu propia hogaza, parece que no has aprovechado el tiempo en casa... Ahora bien, por mucho que nos guste una baguette recién hecha y sepamos que los hidratos de carbono son esenciales en cualquier dieta equilibrada, muchas nos privamos de comer pan a diario por miedo a engordar o a arruinar nuestros esfuerzos entrenando. ¿Y si te descubriéramos una versión que no solo puedes comer cada día sin miedo a que eso suceda, sino que además te ayuda a ponerte en forma? Silene da Rocha, fundadora y maestra panadera de Amasa, nos lo explica todo sobre el que va a ser nuestro nuevo favorito: el pan de harina Kamut.

Pan rico en proteína para ponerte en forma

"El pan de harina Kamut, que se elabora con trigo Khorasan, uno de los trigos más antiguos que hay, puede contener hasta un 40% más de proteína que el trigo blanco, aunque puede variar según la composición", nos explica Silena. Y te preguntarás, ¿por qué es tan importante ese porcentaje? Como el resto de macronutrientes, la proteína es esencial para mantenerte sana, pero es que, además, esta concretamente puede ayudarte a comer menos, por su efecto saciante, y a estar más en forma, dado que se trata del "alimento" de los músculos. Por ello cualquier deportista le concede un lugar privilegiado en su dieta y hay tantísimos métodos de adelgazamiento centrados en las proteínas, aunque, según un reciente estudio publicado en Nutrition Metabolism demostró que con que supusieran el 30% de tu dieta, podrías adelgazar hasta 5 kilos en 12 semanas.

Aunque el pan de Kamut aporta más energía que el clásico (337 kcal vs 265 por cada 100 gramos), el 15% de su composición es proteína, mientras que, en el normal, puede descender hasta el 7%, con lo que es una buenísima opción para alcanzar el consumo de proteína diario. "El aspecto de ambos es parecido", afirma la experta, "pero el pna de Kamut tiene valores nutricionales muy superiores". Y es que, además de aportar más proteína, es rico en vitaminas (B-3, A, K), magnesio, zinc y fibra, el nutriente que siempre debes buscar en tu comida para que esta sea más saciante y, en definitiva, evitar comer de más.

Y el pan que menos engorda es...

La fibra es tan importante cuando queremos perder peso que incluso hay dietas -como la F-Factor- basadas en su efecto saciante y en incrementar el consumo de los alimentos ricos en ella. Centrándonos en el pan, las versiones que más fibra aportan son aquellas elaboradas con harinas integrales, con salvado de avena o con espelta, que además es el tipo con menos calorías. "La espelta tiene unas 260 kcal por una rebanada de 100 gramos", nos cuenta Silene de Rocha. "Es muy indicada para la dietas porque ayuda a saciar por su contenido en triptófano, que ayuda a mantener el ánimo arriba durante las dietas que tanto cuestan, es rica en vitamina B-12 y B-6". Igual que el pan de Kamut o el de centeno, el pan de espelta tiene un bajo índice glucémico, evitando los picos de azúcar en sangre que afectan a nuestra energía y nuestro apetito. Todos ellos son buenas opciones para tomar a diario, aunque, como siempre recomiendan los nutricionistas, debe consumirse con moderación, siendo el desayuno el mejor momento del día, en opinión de Silene.

Lo curioso es que, aunque parezca que nos cuidamos mucho, el pan más demandado en Amasa no es ninguno de los anteriores. "El pan semi-integral de 7 semillas con pasas es el preferido de nuestros desayunos sin duda", revelan desde Amasa sobre esta receta que, aunque aporta más calorías y grasas que un pan integral clásico, puede ser un acierto dentro de una dieta sana siempre que cumpla los requisitos de un pan saludable: sus ingredientes básicos deben ser únicamente harina, agua, masa madre y sal (después puede añadirse semillas, frutos secos u otros alimentos). "También ayuda conocer también su forma de elaboración: la fermentación natural y las harinas ecológicas benefician a los lactobacilos y hacen que los panes sean más digestivos y bajos en gluten e índice glucémico", explica Silene. En cualquier caso, la cantidad de pan que consumas a diario debe adaptarse a tus necesidades nutricionales, aunque si tu objetivo es estar más en forma que nunca, elige uno -como el de Kamut- con alto porcentaje en proteína y tus músculos (y tu bikini) te lo agradecerán.