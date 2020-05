Si eres muy golosa y quieres cuidarte, este desayuno rico en vitamina D te encantará

Si todavía te quedaban dudas y no estabas del todo convencida de que el desayuno es la comida más importante del día, la ciencia te lo confirma... al menos si quieres adelgazar. Según un estudio pulicado en el Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, desayunar mucho y cenar poco es la clave para quemar más calorías a lo largo del día. Y como consejo para las golosas, en la investigación también se descubrió que cuando se come poco a primera hora de la mañana después se tienen más antojos de dulce. Para preparar una receta todo en uno, este desayuno saludable no solo te llena de energía, también te mantiene saciada hasta la siguiente comida, te ayuda a consumir la cantidad de fruta recomendada a diario y es ideal para las que están todo el día pensando en azúcar. Como beneficio extra, es una receta rica en vitamina D, perfecta para combatir la falta de luz natural.

“Un zumo de fruta aporta agua, fibra, vitaminas y minerales y si lo transformamos en batido, añadiendo leche o yogur, lo convertimos en fuente de vitaminas (A y D), proteínas y minerales tan importantes como el calcio", asegura Blanca Entrecanales, fundadora de la granja ecológica Dehesa El Milagro. La vitamina A -también conocida como retinol porque genera pigmentos en la retina- es un activo muy utilizado en cosmética y ejerce un papel fundamental en el mantenimiento de los huesos, los dientes y otras membranas del organismo.

Por otro lado, la vitamina D se sintetiza a través de la exposición de la piel a los rayos ultravioleta (UVB) del sol, "se encarga de mantener sanos y fuertes nuestros huesos, ya que se ocupa de regular los niveles de calcio y fosforo; pero también tiene importantes funciones en el sistema inmune, ya que cumple una función a la hora de evitar este tipo de enfermedades. Su déficit puede provocar osteoporosis, osteopenia, mayor tendencia a las fracturas óseas, problemas de hipertensión e incluso patologías del estado de ánimo como la depresión", explican desde el Centro Médico Lajo Plaza. Sin embargo, durante las últimas semanas de poco sol has podido disfrutar, por lo que muchos nutricionistas recomendaban suplir la carencia reforzando la dieta. ¿Una idea? Este desayuno saludable que proponen los expertos de Dehesa El Milagro.

Para crear este batido súper saludable que va a enamorar a primera vista a las más golosas, primero debes seleccionar las piezas de fruta que más te gusten -si necesitas ideas siempre puedes inspirarte en las favoritas de Sara Carbonero- y añadirlas a la batidora. Eso sí, si es posible no le quites la piel para mantener todos sus nutrientes. Y para que el smoothie sea aún más veraniego puedes "congelar troceada algunas frutas que estén más pasadas y triturarlas en el batido o bien introducirlas a modo de cubitos de hielo". Después, elige entre leche o yogur (si quieres que sea más denso) y Blanca Entrecanales recuerda que "no solo hablamos de leche de vaca, ya sabes que si no te gusta o tienes alguna intolerancia puedes optar por leche de avena, de soja o de almendras, entre otras”.

A continuación, añade algún cereal o fruto seco como aconsejan desde la granja ecológica para darle cuerpo y sabor a la mezcla. Si prefieres las semillas, las de chía te encantarán si eres de las que vuelve a tener hambre poco tiempo después de comer, pues al poder saciante de la fruta se le añade el de este ingrediente que se vuelve gelatinoso -gracias a uno de sus componentes llamado mucílago- y se hincha cuando está mojado, lo que ayuda a espesar tu batido para que te llene todavía más.

Los toques finales se lo dan las especias que quieras añadir para dar sabor: como canela, menta o jengibre, famosos por sus propiedades para potenciar la pérdida de peso, quemar calorías o facilitar la digestión. Por último, el secreto healthy para aquellas a las que no les baste con el dulce de la fruta, desde la Dehesa El Milagro tienen un consejo que darte: "Cuando tengas que endulzar, la miel puede ser una opción estupenda, y también los dátiles, ¡energéticos y naturales!".