El plato de las hawaianas con la piel preciosa aprobado por... ¿Zara?

La estrecha relación entre aquello que comes y tu belleza es tan fácil de constatar como tomar el desayuno de avena con efecto 'pelo bonito' o el zumo que ayuda a tener menos celulitis durante un tiempo y comprobar, en primera persona, el positivo efecto. Además, seguir una dieta sana y equilibrada te hace sentir mejor y tener más energía, y eso también se refleja directamente en tu aspecto físico. Entre las recetas más populares últimamente para obtener todos esos beneficios, hay una que proviene de Hawái y se ha convertido en la favorita de las redes porque, sí, queda genial en las fotos, pero te gustará todavía más comerla. Si aún no has probado el poké bowl, te interesa descubrir la receta healthy que hemos localizado en, atención, Zara Home.

Has leído bien. Aprovechando la fiebre por cocinar en casa, la firma de decoración de Inditex ha lanzado una nueva sección de recetas en su página web. Por el momento, proponen 16 ideas que incluyen aperitivos sanos como ehummus con crudités, platos principales como pasta con pesto o lubina al horno, y postres que conquistarán a las más golosas. También limonadas, una original versión de pizza (con patata)... y una de las recetas preferidas de las chicas que más se cuidan: poké bowl de salmón.

Este plato, muy sencillo de preparar, proviene de Hawái, donde los pescadores lo elaboraban con pescado crudo y algas. Combina la influencia de los japoneses que llegaron a la isla en los años 70, con lo cual, si te gusta el sushi, lo vas a adorar. Y aunque existen distintas versiones, los ingredientes propuestos por Zara Home son una buena alternativa si quieres cuidar tu cuerpo y tu piel.

Salmón, arroz (integral) y aguacate: 3 ingredientes mágicos

Puedes elegir el pescado crudo que prefieras (tras congelarlo durante 72 horas), pero el salmón es el que más beneficiará a tu piel ya que sus ácidos grasos omega ayudan a prevenir las antiarrugas. Lo mismo sucede con el aguacate, otro de los ingredientes casi siempre presentes en los poké bowls y que, aparte de tener grasas saludables, es rico en proteína, un macronutriente esencial cuando quieres ponerte en forma. Por último, el tercer ingrediente que nunca falta es un cereal. Elige tu favorito (quínoa y arroz son los más comunes), pero preferiblemente opta por una versión integral porque te aportará más nutrientes y te mantendrá saciada durante más tiempo gracias a la fibra.

A partir de esa base, añade lo que desees. Zara Home, por ejemplo, propone una receta que incorpora jengibre rallado, pepino, algas y cebolletas, además de salsa de soja, vinagre de arroz y aceite de sésamo, que se puede sustituir por semillas de sésamo. Lo que más tiempo te llevará es preparar el arroz, pero una vez esté listo, solo debes cortar el pescado en dados, mezclar todos los ingredientes en un bowl ¡y disfrutar!