¿Y si el secreto para tener un cuerpazo estuviera en tus 'sneakers'?

Cuando el 14 de marzo se cerraron los gimnasios, tenía toda la pinta de que ibas a aplazar tus clases de fitness hasta nuevo aviso... Sin embargo, surgieron los vídeos virales con los que ponerte el forma desde el salón de casa. Las sesiones que afinan la cintura para las que no hace falta ni una esterilla, las rutinas de 5 minutos que prometen unos glúteos perfectos e incluso los paseos Caco que han enamorado a las que nunca se les dio bien correr, han conseguido que muchas hagan aún más ejercicio que antes. Sí, los números no mienten, según un estudio llevado a cabo por la plataforma digital My Top Beauty, el 30% de la población española ha hecho más deporte durante el confinamiento. La parte negativa es que sin expertos que te guíen, es mucho más fácil lesionarse o realizar mal los ejercicios. Para evitarlo, el primer paso consiste en llevar el calzado adecuado, un detalle que lejos de ser insignificante te ayuda a rendir más en cada entreno. Descubre la opinión de los especialistas sobre el tipo de zapatillas que debes elegir en cada ocasión.

¿Qué efectos negativos provoca el no utilizar el calzado adecuado para hacer deporte?

"El calzado es la herramienta fundamental para la práctica deportiva y de él depende el contacto directo de nuestro cuerpo con el entorno. Una mala elección puede acarrear un aumento de lesiones, así como dolores de espalda o rodillas y una pérdida de rendimiento", nos explica Cristina Fernández, podóloga y secretaria del Colexio de Podólogos de Galicia. Y las molestias que puedes sentir si no prestas atención a tus sneakers "van desde las más livianas como rozaduras, ampollas o callosidades, hasta las más graves como fascitis plantar, esguinces, metatarsalgias, tendinitis, deformidades en los dedos o sobrecargas musculares entre otras".

¿Cómo elegir las mejores zapatillas?

La respuesta de la experta es clara: depende. "Debemos tener en cuenta las características del deporte para el que se van a destinar, tipo de superficie sobre la que se va a practicar el deporte y las características morfológicas de nuestros pies". Y es que, según vayas a hacer ejercicio sobre hierba, asfalto u otro tipo de suelo, el calzado debe amoldarse a cada situación: "Suelas con mayor amortiguación cuando la superficie sea más dura como cemento y asfalto. Suelas con mejor adherencia en superficies más resbaladizas como parquet o hierba".

¿Otro detalle a tener en cuenta? La forma de tus pies. "La morfología de nuestros pies, peso, altura y sobre todo nuestra manera de distribuir las cargas al desplazarnos conforman el detonante a la hora de escoger el mejor calzado deportivo", una información fundamental si vas a tomarte tu experiencia de fitness en serio y que puedes conseguir en la consulta de un podólogo.

¿Cuál es el tipo de zapatilla perfecta para correr?

El running se ha convertido en la actividad estrella durante la desescalada y, como no podía ser de otra forma, elegir el calzado adecuado va a ayudarte a correr mejor y a evitar lesiones. Para encontrar las zapatillas ideales hay que prestar especial atención a la amortiguación, la ligereza, la sujeción, la transpirabilidad y, por supuesto, la durabilidad. "La zapatilla debe ser cómoda y tener una suela semirrígida con buena amortiguación que flexione por la zona metatarsal, que se ajuste a el pie pero que en ningún momento impida el libre movimiento de los dedos", apunta Cristina Fernández, quien añade que mejor que cuente "con sujeción de empeine regulable o adaptable y un contrafuerte semirrígido que controle los movimientos del talón sin limitarlos".

¿Y las zapatillas para una clase de HIIT o aeróbica?

Los movimientos enérgicos para quemar calorías son los protagonistas de este tipo de sesiones de alta intensidad en las que el pie necesita mucha movilidad: "Exige que el pie se mueva y se flexione en distintas direcciones y a distintas velocidades, lo que requiere unas zapatillas especificas que controlen y permitan ciertos movimientos que las zapatillas de running no contemplan", explican desde el Colexio de Podólogos de Galicia. ¿La elección ideal? "Es importante la amortiguación en la zona del antepié o puntera ya que será la zona más solicitada (al aterrizar de saltos, subir a el step, etc.). Agarre lateral para evitar torceduras o esguinces en frenadas o cambios de dirección, zapatillas ligeras con buena transpiración y con suelas semirrígidas con adherencia media que no resbalen".

¿Es correcto practicar yoga descalza?

"Al tratarse de disciplinas de bajo impacto suelen practicarse descalzas lo que aporta mayor movilidad a nuestros pies, potenciando la musculatura intrínseca del pie y aumentando su estabilidad", admite la especialista, quien como alternativa recomienda "zapatillas especificas para estas disciplinas con suelas antideslizantes que permiten todos los movimientos como ir descalzos".

¿Cómo hay que cuidarse los pies tras el ejercicio?

Por último, los estiramientos y la relajación posterior a las sesiones de deporte también van a ayudarte a rendir mucho más en tu próximo entrenamiento: "Es recomendable realizar ejercicios de estiramiento específicos del pie y de la pierna. Podemos ayudarnos de bandas elásticas o de un foam roller", un rodillo de espuma con el que se calma la tensión muscular. Otro paso en el ritual consiste en lavarlos con jabones neutros y agua fría para favorecer la circulación y, para terminar, hay que secarlos bien y aplicar una crema hidratante específica.