¡Imparable! Ester Expósito sigue los pasos de Rosalía en su nuevo proyecto

María Pedraza, Úrsula Corberó y ahora Ester Expósito. El 'efecto Netflix' ha situado en el punto de mira a muchas de las actrices protagonistas de sus series más exitosas, convertidas en las reinas del universo digital, donde aglutinan millones de seguidores gracias a la visibilidad que sus trabajos en la pequeña pantalla tienen en todo el mundo. Ester Expósito, que hace solo unos días anunciaba que abandonaba Élite, está disfrutando de su mejor etapa profesional y, junto a los nuevos proyectos que prepara (por ejemplo, Alguien tiene que morir, una miniserie dirigida por Manolo Caro), se suma su nuevo rol de embajadora de maquillaje de Yves Saint Laurent Beauty.

La firma de belleza ha comunicado esta mañana la noticia, anunciando que Ester Expósito se suma a su "particular élite de beauty lovers". "El maquillaje para mí siempre ha sido una herramienta de expresión creativa. En esta etapa que me hace tanta ilusión, no me puedo sentir mejor acompañada que con una firma de tanto prestigio como YSL Beauty". En la imagen con la que se ha dado a conocer la noticia, Ester aparece con un maquillaje que se centra en el rojo de labios (logrado con la barra The Slim 21 de la firma francesa), con un suave eyeliner negro, colorete en tonos melocotón y toques del icónico iluminador Touche Éclat. Lo cierto es que la actriz ya ha demostrado su gusto por el maquillaje en más de una ocasión y, de hecho, en muchas de las imágenes que publica en redes sociales demuestra su habilidad para crear looks de belleza de lo más favorecedores, jugando con la luz y destacando su punto fuerte, la mirada, sin dejar de apostar por la belleza natural. Sobre la alfombra roja no tiene miedo al riesgo y se decanta por algunas de las tendencias en maquillaje más llamativas, como el delineado de ojos XL con colores fantasía y efecto glitter, o las sombras de inspiración Euphoria, siempre combinado con sus ya características largas pestañas curvadas.

Rosalía, Dua Lipa, Kaia Gerber o Zoë Kravitz son otras de las celebridades que trabajan con la marca desde hace tiempo, un squad de lujo al que se suma ahora Ester Expósito como nueva musa de maquillaje. Desde que se diera a conocer con la primera temporada de Élite, varias firmas han reparado en el potencial de la actriz madrileña. Una de las primeras fue la marca de zapatillas Victoria, que confió en la intérprete a comienzos del año pasado. En aquel entonces tenía 2,7 millones de seguidores en Instagram, poco más de un año después roza los 23 millones de followers.