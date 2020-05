¿Funciona realmente este truco de las Kardashian para tener pelazo?

De entre todos los pasatiempos que hemos llevado a cabo durante la cuarentena, uno de los más apetecibles ha sido, sin duda alguna, el de cuidarnos y mimarnos a nosotras mismas. Y es que, gracias al parón, hemos sacado un tiempo del que antes no disponíamos para ponernos al día con los ritual beauty pendientes. Unas semanas que también nos han servido para dejar respirar un poco la piel y, sobre todo, el pelo. Algo que hasta las mismísimas Khloé y Kourtney Kardashian han puesto en práctica y se lo han tomado muy en serio, según han desvelado a sus millones de seguidores a través de una de sus últimas apariciones virtuales, en el canal de Youtube homónimo de la mayor de las hermanas. Ya te adelantamos que te vas a sentir muy identificadas con ellas porque, aunque a veces lleguemos a pensar que ya se levantan con el cutis perfecto, la cara hidratada y el pelo suave, en realidad también les cuesta trabajo mantener el rostro y el cabello resplandeciente.

A pocos minutos de empezar el vídeo y una vez que Kourtney ha hecho las presentaciones, Khloé comenta: "te pareces mucho a mí tocándote todo el rato el pelo", a lo que ella responde: "¿sabes por qué? Se me queda así después de ducharme, porque lo dejo secar al aire y duermo con ello suelto, ¡ni me lo he peinado hoy!". Lo que comenzó siendo una charla sobre "el bienestar en cuarentena" terminó siendo una masterclass de cuidados para el cabello. De esta manera, la mayor del clan Kardashian terminó confesando que últimamente se lo está lavando solo con agua (y sin utilizar productos) después de hacer ejercicio, mientras que Khloé reconoció hacer algo similar: lavárselo en profundidad una vez a la semana y el resto de días utilizar el champú en seco.

Llegados a este punto, imaginamos que habrán sido muchas que las veces que te has hecho la clásica pregunta de... "¿será bueno lavarse tanto el pelo o es mejor darle un respiro y hacerlo con menos frecuencia?" Pues bien, la respuesta -por muy extraño que nos parezca- no la dictan las hermanas Kardashian, sino que son los profesionales los que dan las verdaderas claves para mantener el pelo nutrido, hidratado y suave. "Si te lavas el cabello todos los días estás arrasando la capa hidrolipídica (que nos protege de los agentes externos) del cuero cabelludo, lo que hace que la piel segregue más, provocando más grasa", explica Laura Calonge, estilista de SAHB (Sonia Atanes Hair Beauty). Pero tranquila, si por cuestiones laborales tienes que lavarlo a diario, también hay solución paa ti: "es importante hacerlo con un champú de frecuencia profesional", asegura.

Por supuesto, hablar sobre esto no tendría ningún sentido si no mencionásemos los beneficios que contiene el champú en seco y lo imprescindible que es para estas situaciones, uno de los productos favoritos de la Kourtney y Khloé Kardashian, pero también de los profesionales. "Muy recomendables, ya que son una muy buena solución para espaciar los lavados, y además, mantener el peinado", comenta Roxana Gutu, directora de Lobelia Sagasta. Así que si todavía eres de las que lo utiliza como solución de emergencia entre lavado y lavado, quítate esta idea de la cabeza y conviértelo en tu cosmético de culto con multitud de usos y posibilidades.