¡Todavía es primavera! Aprovecha para hacerte la trenza que se ha convertido en viral 🌼

Ahora que los looks de maquillaje para salir a la calle se han reducido por el uso de la mascarilla, la melena coge el relevo y los peinados se vuelven más bonitos e imaginativos que nunca. Las chicas de moda lo demuestran incluso cuando salen a correr, con los moños, trenzas y coletas de tendencia, o con los trucos virales que crean unas ondas perfectas sin tenacillas. Como no podía ser de otra forma, esta primavera las protagonistas son las flores que decoran el pelo de influencers como Teresa Andrés Gonzalvo, Gabrielle Caunesil o Carla Ginola. Su elección son las margaritas, pequeñas, inocentes y perfectas para darle un toque romántico a uno de los peinados fáciles que más ha triunfado durante la temporada. Así es como se lleva el styling que querrás subir a tus redes antes de que llegue el verano.

La trenza de la primavera

Esta es la versión que ha enamorado a las influencers: en una trenza larga y recta que cae sobre la espalda. El paso a paso no puede ser más sencillo pues solo hay que trenzar la melena y colocar con cuidado las flores entre los mechones de pelo. Se puede dejar la parte de arriba sin adornos como en esta propuesta de Teresa Andrés Gonzalvo o apostar por el total look de Carla Ginola y colocar algunas margaritas a ambos lados de la cabeza. Otra versión es la de Gabrielle Caunesil, con trenza de espiga sobre un hombro y los mechones frontales sueltos para dar más volumen al recogido. Si quieres imitarlas, aplica una laca ligera cuando termines de hacer la trenza y de colocar las flores, el peinado durará más tiempo y también las flores.

Como explican desde el Salón Noelia Jiménez, las trenzas son el peinado ideal para esos días en los que tu pelo no quiere cooperar y hagas lo que hagas está encrespado o sin forma: "Un clásico de los bad hair day", explican los expertos, y continúan animándote a que las pruebes cuanto antes pues "siempre son una buena opción para cambiar. Se puede trenzar el cabello de maneras ilimitadas, solo necesitas experimentar y practicar. Puedes hacerlo por la noche y si no te gusta el resultado tendrás unas ondas perfectas la mañana siguiente".

Corona de flores

No solo las invitadas, incluso las novias van a inspirarse en Gabrielle Caunesil y su corona trenzada con margaritas. La trenza se coloca en la zona de la coronilla y las flores adornan el recogido por la parte delantera. Para restar seriedad al look y darle un toque incluso más fresco y juvenil, dejar pequeños mechones sueltos a ambos lados del rostro es uno de los mejores trucos para conseguirlo al mismo tiempo que se enmarcan y afinan los rasgos. Después de hacer el trenzado, pellízcalo por cada lado con las yemas de los dedos para darle más grosor y que quede más bonito.

Coleta suelta

La versión más romántica es la de la modelo Annabel Smitt, un look de pasarela en el que también llevaba un vestido de novia. En lugar de margaritas, su coleta desecha está adornada por otras pequeñas flores blancas con tallo largo, una opción mucho más fácil de agarrar a la cabeza porque se pueden enganchar mejor. ¿Cómo? Con horquillas, eso sí, es muy importante que el color del accesorio sea lo más parecido posible al del propio pelo para que casi no se noten. De nuevo, la laca ligera es el toque final con el que el acabado despeinado no se te vaya de las manos y las flores aguanten en su sitio durante horas.