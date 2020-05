Miley Cyrus estrena nuevo look ochentero obra de... ¡su madre!

Las semanas de confinamiento están siendo de lo más productivas para Miley Cyrus. La versión celebrity de cocinar tu propio pan en el tiempo libre se traduce, en el caso de la cantante, en lanzar su propio programa virtual, Bright Minded, donde ha entrevistado a una larga lista de personalidades de todos los ámbitos. Ha maquillado a su novio Cody Simpson, ha dado discursos de graduación para los estudiantes licenciados este año y sí, también se ha cortado el pelo ella misma. Hace unas semanas ya se atrevió con las tijeras para retocar su corte mullet, una de las tendencias capilares más populares de la temporada, en parte gracias a ella. En esta ocasión, ha ido un paso más allá y se ha decantado por una versión mucho más corta, un look diferente que ha sido obra de su madre Tish.

La estilista Sally Hershberger, encargada del cabello de Miley Cyrus desde hace tiempo, ha sido quien ha compartido en su perfil de redes sociales el look final de la cantante y actriz. La experta capilar, que pasa el confinamiento en los Hamptons mientras que la familia Cyrus está en Los Ángeles, ha estado ofreciendo sus servicios de manera virtual y entre sus clientas está la madre de Miley, Tish, con quien tuvo una cita de peluquería online. "He enseñado bien a Tish", ha escrito Sally en la imagen del nuevo look de Miley. Unas palabras que desvelan que la celebrity ha confiado en su madre para sorprender con este cambio radical, quien ha seguido el paso a paso de la experta a través de una videollamada. Un mérito que no solo ha reconocido la estilista sino muchos de sus seguidores, que reconoce que este corte de pelo no es de los más sencillos. En la fotografía compartida se aprecia que el cabello está mucho más corto, con un aspecto desenfadado muy acorde al estilo de Miley.

Como decíamos, el corte mullet es uno de los peinados de moda esta temporada. Según nos explicaban los estilistas de Llongueras en la web de Fashion lo que se lleva es "un mullet con desconexiones internas en la zona lateral y frontal. El resultado: un corte elegante y actual perfecto para aquellas mujeres que utilizan su imagen como medio de expresión". La versión por la que ha optado Miley refleja una estética años ochenta muy reconocible, "tiene un componente punk que le aporta versatilidad a la hora de peinarse", apuntaban desde Llongueras.