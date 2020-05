Cuando Chiara Ferragni eligió a Úrsula Corberó como la mejor inspiración para cambiar de look

¿Quién dijo que las celebrities más importantes del mundo no podían tener ídolos? Chiara Ferragni es el claro ejemplo de que, por mucho que seas la experta en moda más influyente del planeta, también puedes tener tus momentos fan como cualquier persona anónima. Y no, esta vez no hablamos de Bon Jovi (su ídolo musical), sino que nos referimos a la inigualable Úrsula Corberó, quien interpreta el personaje preferido de la empresaria en la serie española, La casa de Papel (una de las favoritas de la italiana). Fue hace casi un año cuando "Tokio" y "Milán" (apodo que se atribuyeron ellas mismas) se conocieron en Madrid, aunque ya se sabía que ambas intercambiaban likes y comentarios a través de sus redes sociales. Desde entonces, su amistad se ha ido consolidando poco a poco hasta tal punto que, según la última publicación del famoso blog de Chiara, The Blonde Salad, la actriz se ha convertido en la fuente de inspiración de la influencer.

Y en efecto, cuando la mismísima Chiara Ferragni habla de ti como de su ídolo, es oficial: eres muy afortunada. "El icónico corte pixie, que luce la hermosa @ursulolita, es uno de lo más cool, pero ¿cuáles son los otros? Echa un vistazo a nuestra revista para inspirarte y dinos, ¿serías lo suficientemente valiente?", se puede leer en las instantáneas que The Blonde Salad ha publicado en su perfil hace unas horas. Tres imágenes en las que Úrsula aparece con una de las tendencias que, según los profesionales, "llevaremos este verano sin parar y se impondrá con bastante fuerza": el corte pixie. Pero claro, es sabido tanto por Chiara como por el resto de mujeres que se trata de un peinado muy transgresor y arriesgado, por ello la empresaria nos invita a que, después de echar un vistazo al perfil de la catalana, decidamos si realmente seríamos capaces de apostar o no por él. En su defensa diremos que es de lo más práctico, fresco, innovador y, además, fue la estilosa Audrey Hepburn la que lo puso de moda en los años 50.

Si estás preguntándote si existe un corte mejor para afrontar las altas temperaturas que se avecinan, la respuesta es no. Pero si este peinado no termina de convencerte y todavía no te has decantado por el color, corte o mechas con el que darás un cambio de look a tu pelo en la primera visita a la peluquería, aquí te dejamos los más deseados por las celebrities. ¿Lo mejor? Que este verano la clave es llevar el cabello por encima de los hombros o a hasta la altura de la barbilla. Lo que no tenemos seguro es si la publicación del blog lleva inscrito un mensaje subliminal y en realidad es la propia Chiara la quiere poner fin a la relación con su media melena rubia. Sea cual sea la razón, lo que está claro es que la italiana siente verdadera debilidad por las actrices e influencer españolas, aunque por ahora, “Tokio" y "Milán”, seguirá siendo nuestra amistad favorita.