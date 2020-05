Los 6 'tips' de belleza con los que mantener tu piel bonita cuando llevas mascarilla

Han anunciado que el uso de mascarillas será obligatorio para salir a la calle si resulta imposible mantener los 2 metros de distancia de seguridad. Aunque haya zonas en las que sí puedas quitártela, de igual forma que no te vas de casa sin el móvil o las llaves, este accesorio sanitario se ha convetido en otro imprescindible que nunca hay que olvidar. El mensaje está tan interiorizado que incluso algunas marcas de moda han lanzado sus propias versiones, una tendencia que muchos expertos apoyan si así se consigue normalizarlas para que todos la utilicen. Eso sí, ahora que este trozo de tela es el complemento que más da que hablar, debes prestar más atención a tu piel, que permanecerá tapada muchas horas al día. Estos son los 6 consejos que revelan los especialistas para evitar imperfecciones:

1. Maquillaje sí, pero menos

"Puedes reducir la cantidad de maquillaje aplicada en el área tapada por la mascarilla", recomiendan los expertos de Lancôme, un cambio que te sirve "para reducir los brotes de acné o la aparición de granitos". Y no solo esto, muchos especialistas aconsejan que no apliques este tipo de cosméticos en la zona que queda bajo el tejido, por lo que el look de ojos cobra una importancia especial.

2. La limpieza dos veces al día

Aunque desde siempre ha sido un gesto que debe incluir cualquier ritual de belleza, seguro que ahora estás mucho más concienciada de lo fundamental que resulta la limpieza de la piel y mantener una buena higiene. "Se verán incrementadas las reacciones, los casos de piel sensible, las rojeces y las alergias. La tendencia esperada es que proliferen las pieles sensibles a consecuencia del uso de las mascarillas", explica Paula Gugliotta, fundadora de Sepai y APoEM. La especialista también apunta que el rostro "suda más en ese área y los poros también sufrirán. Las pieles comenzarán a reclamar tratamientos que antes no necesitaban". Es por esto que tanto la rutina desmaquillante como la de limpieza debe repetirse dos veces al día y apostar por ingredientes calmantes.

3. Respeta los tiempos de absorción

Si antes salías a la calle con prisas y segundos después de ponerte el protector solar o el maquillarte, desde Lancôme avisan: "No conviene colocarse la mascarilla inmediatamente después de aplicar los tratamientos faciales. Debemos esperar a que se absorba completamente el producto". Así que, la paciencia y la planificación deben ser el denominador común de tus rutinas mañaneras para evitar imperfecciones y tener la piel bonita.

4. Hidratación a medida

"La piel sufrirá más debido a la constante limpieza, no solo de las manos, sino también del rostro, al que limpiaremos cada vez que volvamos de la calle, además de por la mañana y por la noche", explica la experta de Sepai. Y una de las consecuencias directas de ello es la sensación de sequedad, un problema que se alivia con crema hidratante. Para aumentar su eficacia protectora, desde Lancôme explican que "los bordes de la mascarilla pueden provocar roces e irritar la piel. En esas áreas debemos ser más generosos con la crema hidratante o utilizar tratamientos más untuosos y fórmulas más ricas".

5. No te olvides de los labios

Si pensabas que al estar constantemente tapados iban también a beneficiarse de un extra de protección... estabas equivocada: "Los labios no se ven pero son una de las zonas del rostro que más van a acusar los 'efectos' de la mascarilla contra el coronavirus", revelan en Lancôme. Así que no te olvides de utilizar bálsamos de labios nutritivos con los que cuidarlos al máximo y, para potenciar el ritual, aplica una buena capa antes de dormirte pues es durante el sueño cuando las células se regeneran.

6. Protector solar, siempre

Por último, este paso que no había que olvidar nunca se vuelve incluso más importante tras semanas sin luz naural. Y es que, con esta nueva salida al exterior, vas a notar muchas ventajas si te proteges adecuadamente: "La luz solar favorece la producción de vitamina D, que tiene muchos beneficios para la salud y para el sistema inmune. Ahora que comienza la vuelta a la normalidad, tomarse entre 15 o 20 minutos para exponerse al sol son suficientes para sintetizar la vitamina. Siempre utilizando protección solar y siguiendo las recomendaciones para evitar contagiarse".