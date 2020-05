Las de Kaia Gerber y otras mechas para aclarar tu pelo antes de verano

Los días nublados combinados con la falta de luz natural que has soportado tanto tú como tu pelo las últimas semanas es el motivo por el lo notas más apagado que nunca. Además de difrutar del aire libre siempre que puedas, ventilar bien la casa y arrimarte a una ventana en tus ratos libres... no hay mejor remedio para darle un extra de vida que ponerte en manos de los expertos. Y si estás pensando en refrescar el color antes del verano con unas mechas a lo Kaia Gerber, descubre los secretos de los reflejos naturales de la modelo, las recomendaciones de los profesionales sobre si este es el mejor momeno (o no) para teñirte y las tendencias 'efecto buena cara' que se adpatan a tu color natural.

Las castañas adoran el 'bronde'

Con un brazo escayolado y disfrutando del sol, así es como Kaia demuestra que su cambio de look de principios de cuarentena promete quedarse todo el verano. La palabra bronde (brunette y blonde) hace referencia a la combinación de castaño y rubio que lleva la pequeña de Cindy Crawford, una tendencia que nunca pasa de moda y que convencerá a aquellas que quieren iluminar su melena sin llegar a los rubios platinos. "Una buena elección de cara a los meses próximos puesto que los tonos más cálidos y dorados combinan muy bien con la estación del sol por excelencia. Es un tono perfecto para las morenas que quieren coquetear con el rubio o para empezar una transición a un cabello más claro", explican desde Maison Eduardo Sánchez sobre el look de Gerber.

Mechas sí, pero más oscuras

"El cabello va a tener su propio proceso de aclarado por lo que sí, es importante dar las mechas, pero siempre en tonos medios para no terminar el verano con un platino intenso". Los estilistas del centro de belleza Tacha ya nos avisaban en HOLA.com del tipo de reflejos que mejor funcionan durante los meses más soleados. Una máxima que Kaia Gerber ha seguido al pie de la letra pues, como cuentan los expertos de Maison Eduardo Sánchez, el suyo es "un tono con matices miel y trigo, que va desde la raíz hasta las puntas y que, para contrastar, deja ver el tono de la base natural de la modelo". Por lo visto, las transformaciones más extravagantes es mejor dejarlas para el invierno.

'Babylights', los reflejos 'efecto buena cara'

Esta tendencia que regresa cada año cuando suben las temperaturas es la que imita la forma en la que te acalaraba el pelo cuando eras niña durante tus vacaciones en la playa. El equipo de coloristas del Salón Noelia Jiménez aseguran que "las mechas babylights son una opción perfecta si lo que se quiere es darle luz a la melena, sin una coloración completa". Además de refrescar tu look de una forma sutil pero muy favorecedora, se aplican de tal forma que consiguen un 'efecto buena cara' sin necesidad de usar un iluminador: "La técnica consiste en crear pequeñas luces en toda la cabeza, aplicando una coloración más clara, obteniendo así unos sutiles reflejos de luz que aclaran el tono base y atraen luminosidad natural al rostro, suavizando los rasgos".

¿Es el mejor momento?

Si ya has decidido que te apetece llegar al verano con pelazo y que las mechas van a ser tu mejor baza para conseguirlo, que sepas que los expertos de los salones Moncho Moreno te apoyan: "Por supuesto que si. Es recomendable durante todo el año y más sobre todo en verano para verte mucho mejor. Cuando se hace bien un color hay que ir jugando con los tiempos, y es muy importante acudir a una buena peluquería". Eso sí, lo fundamental es partir de una melena sana, si no, este tipo de tratamientos de coloración lo único que conseguirán será debilitarlo: "Si a tu cabello no lo vemos saludable para soportar ese color, no te lo vamos a hacer. Primero se prepara y, cuando el cabello esté bien, ya se le hace", avisa Moncho Moreno.

Cómo cuidártelo después

Y ahora que ya tienes los reflejos perfectos... ¿qué pasa después? Pues lo más importante es protegerlo del sol y, según los expertos de Redenhair, espaciar los lavados siempre que puedas: "Cuanto más te laves el cabello, más se desvanecerá tu color. Minimiza tus lavados, idealmente dos o tres veces por semana, y usa un champú libre de sulfatos". ¿Otro consejo? Los accesorios, que van a servirte para mantener sus matices mucho más tiempo: "Si sales al balcón a tomar el sol, utiliza una cinta o un sombrero para evitar la luz solar directa y mantener la disminución del color capilar deseado al mínimo”. Por lo demás, solo te queda disfrutar de tu nuevo look de verano siguiendo el ejemplo de Kaia Gerber.