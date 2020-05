¿Quieres maquillarte en tiempo récord? Copia estos trucos a Laura Escanes

A todas nos ha pasado. Típico día en el que no tenemos tiempo, estamos cansadas o, simplemente, no nos apetece estar mucho tiempo delante del espejo poniendo en práctica todas nuestras habilidades en el mundo make up. Y es que, al igual que maquillarse es un placer para miles mujeres, también es un desafío para muchas otras. Pero seas del team que seas, hay algo que a prácticamente todas nos une: siempre queremos vernos bien, con la piel hidratada y luminosa, y con un aspecto saludable, como si durmiésemos todos los días ocho horas y la tranquilidad fuese la protagonista de nuestra rutina diaria. Pues bien, para todas aquellas que quieren conseguir este resultado sin tener que realizar un contouring de 5 pasos o experimentar con toda la paleta de sombras de ojos hasta encontrar la adecuada, Laura Escanes tiene algo que deciros. Una "rutina súper rápida" basada en aplicar cuatro productos (corrector, iluminador, máscara de pestañas y bálsamo/labial) es su solución.

Porque claro, si hay algo en lo que la influencer se ha vuelto experta desde que se convirtió en mamá el pasado octubre es en hacer las cosas en tiempo récord. Pero eso no significa que la catalana no tenga sus trucos infalibles para sacar el máximo partido de ella misma. Y, aunque los cuatro productos mencionados anteriormente son los imprescindibles en su ritual beauty, hay uno que destaca por encima del resto: el iluminador. ¿Por qué? Porque, además de que ya se ha declarado en alguna ocasión "una loca del glitter", consigue con un solo producto (en su caso, de barra) y pocos minutos potenciar y dar volumen a cinco zonas del rostro a la vez -y sin necesidad de aplicar base de maquillaje-.

Lo primero que Laura resalta de forma natural es la parte del lagrimal, una zona para la que solo necesita un iluminador de tono "blanquito o perlado" (ideal para las pieles muy blancas) y una brocha fina. Así, marca el lagrimal del ojo con un puntito blanco "para darle más luz, potenciarlo y hacerlo más grande". Después, ya con los dedos, se lo aplica en el arco de las cejas para resaltarlas. Una vez acabada la zona de los ojos, lleva a cabo el mismo proceso en la parte superior de los pómulos, la punta de la nariz y el Arco de Cupido (encima del labio, para dar volumen). Un efecto glow que ha desbancado al acabado mate, especialmente durante el verano. De esta manera, consigue un resultado fresco, saludable e hidratado que completa aplicando una máscara que curva, eleva, alarga las pestañas, un corrector de ojeras para una mirada descansada y luminosa y un bálsamo para evitar erupciones y reacciones en la piel.

El arte del iluminador o el efecto glowy se ha convertido en el protagonista de cualquier maquillaje, pero es importante saber que debe aplicarse en las zonas donde el sol incide de manera natural, como hace Laura, por lo que no solo se tiene que utilizar en el rosto, sino que también es válido para los huesos de las clavículas y en los hombros. También es fundamental saber diferenciar el corrector del iluminador, ya que, aunque existen correctores que también iluminan, si somos propensas a tener muchas ojeras, no será suficiente.