Jennifer Lopez presume de abdominales en su último posado 'fit'

Jennifer Lopez lo ha vuelto a hacer. La cantante, que hace poco nos descubría la forma más divertida de quemar calorías en casa, ha compartido varias fotografías de su sesión de ejercicio del pasado viernes, en las que presume una vez más de su impresionante forma física. Con el gimnasio de su casa como telón de fondo y la melena recogida en un moño alto desenfadado, el conjunto que ha escogido para entrenar no ha dejado a nadie indiferente. Se trata de un dos piezas de su marca de referencia, Niyamasol, formado por un sujetador deportivo y unos leggings de talle alto efecto fit, ambos con estampado militar, que ha combinado con unas deportivas estilo botín con varias tiras cruzadas y suela blanca.

Un conjunto que dejaba a la vista los abdominales de la cantante, fruto de la dura rutina de ejercicios que practica junto a su entrenador Dodd Romero entre 4 y 5 veces por semana, y su dieta controlada en base a 5 categorías de alimentos: proteínas, vegetales, grasas, carbohidratos y agua. Pero en las citadas fotografías no destacaban solo sus abdominales, sino también sus brazos tonificados, su musculatura perfectamente definida y, en conjunto, su buena forma física. Otro detalle que ha llamado la atención de sus fans ha sido el hecho de que entrenara con pendientes de aro y maquillada, con la mirada marcada a través de un ligero eyeliner negro.

Jennifer acompañaba las instantáneas con un mensaje de lo más inspirador: "Si te no supone un reto, no te cambiará...". Una filosofía que la actriz aplica en todas las facetas de su vida y que le ha llevado a convertirse en una de las mujeres más admiradas internacionalmente, cuyo éxito parece no tener fin. Tras una gira mundial con motivo de su 50 cumpleaños, convertirse en imagen oficial de la campaña primaveral de Versace y regresar por todo lo alto a la gran pantalla con Hustlers, película que le valió varias nominaciones y el premio Spotlight del Palm Springs International Film Festival, el pasado mes de Marzo la cantante lanzó su propia línea de calzado. Mensaje que ha servido de motivación a sus seguidores, quienes han llenado su muro de mensajes como "la motivación que necesitábamos🙌", "necesito entrenar contigo para recuperar mi forma física 💪🏼😘" o "DIOS ES UNA MUJER Y SE LLAMA JLO 😍😍😍🔥👑".

No es la primera vez que Jennifer presume de abdominales, una parte de su cuerpo que estamos más que acostumbradas a ver, tanto en los looks que escoge para ir al gimnasio, compuestos generalmente por tops o sujetadores deportivos y leggings de talle alto, como en sus posados en bikini o los conjuntos de gala que habitúa a lucir en los diferentes eventos a los que acude. Uno de los últimos, una conferencia de prensa en el Pepsi Super Bowl LIV Halftime show, que se celebró en miami poco anteS de su aclamada actuación en la Super Bowl, a la que acudió con un conjunto de pantalones blancos y crop-top en el mismo tono.