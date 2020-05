Te prometemos que este es el truco más fácil para disimular la celulitis

La teoría parece fácil: una dieta saludable (y con poca sal), ejercicio habitual y cosmética esfecífica son las tres claves que atenúan la celulitis. Ahora bien, ni la práctica es tan sencilla -hay que hacerlo a diario, durante todo el año- ni la genética tan manejable, o si no 9 de cada 10 mujeres no se quejarían de esos antiestéticos hoyuelos que marcan glúteos, piernas e incluso, a veces, otras zonas del cuerpo como los brazos. Si formas parte de ese 90% de la población femenina y la operación anticelulitis te ha pillado con el tiempo justo (una vez más...), vamos a explicarte un truco muy sencillo -validado por las modelos y otras expertas en belleza- para disimular la piel de naranja en tiempo récord. Atenta a lo que un buen bronceado (o autobronceado) puede hacer por tus piernas.

LEE TAMBIÉN: ¿Podemos broncearnos antes de las 10h y después de las 20h?

Que, generalmente, estamos más guapas con un ligero tono bronce en la piel es algo que pocas pondrían en duda, pero las bondades de los rayos de sol, a nivel estético, van más allá. Y es que, cuando estás morena, el cuerpo se ve más delgado y tonificado, con lo cual se disimula la celulitis. "Es una cuestión de tono y de sensación óptica. En una piel más clara, las opacidades de la celulitis se ven más que en una piel morena, que siempre da el aspecto de una piel más tersa y más lustrosa, aunque la celulitis sea la misma. El bronceado disimula las imperfecciones", nos confirma la doctora Paula Rosso, especialista en medicina antiaging del Centro Médico Lajo Plaza. A unas pocas semanas de estrenar oficialmente el verano y con los primeros paseos post-confinamiento ya inaugurados, son muchas quienes han sacado del armario vestidos y shorts, aunque no todas hayan podido tomar el sol (¡siempre con protección!) en su balcón. La solución es muy sencilla y se llama autobronceador.

Autobronceador, el truco de las chicas que nunca toman el sol pero siempre están morenas

Seguro que tú también tienes una amiga que, sea verano o sea invierno, está morena. El autobronceador hace tiempo que dejó de ser un tabú o de dar miedo para convertirse en el mejor secreto de las chicas con la piel más bonita. La mayoría de las modelos y celebrities lo usan durante todo el año, con lo cual es entendible que parezca que tiene menos celulitis que el resto de las mortales. Y gracias a la inmensa oferta existente, en centros de belleza o para aplicar en casa, seguro que hay como mínimo una opción que se adapte a tus gustos. Eso sí, como nos advierte la doctora Rosso, el autobronceado "no hace que la piel sea más resistente a la radiación solar, ni la protege o evita el uso de protector solar. Siempre que se exponga la piel al sol, tenga el color que tenga, hay que aplicar SPF igual o superior a 30".

LEE TAMBIÉN: 8 cosas que puedes hacer en casa para reducir la (inevitable) celulitis

Autobroncearse (bien) en casa

Aplicarse correctarmente el autobronceador es un arte... mucho más fácil de dominar de lo que parece. Elijas el formato que elijas (toallita, crema, bruma, espuma, etc.), siempre deberías exfoliar el cuerpo antes para retirar las células muertas y conseguir un tono uniforme con el "tinte". Desde la firma St.Moriz, recomiendan hacer la exfoliación 24 horas antes y no depilarse durante ese mismo tiempo, pero sí hidratar la piel a conciencia. También aconsejan utilizar guantes para aplicar el producto autobronceador y extenderlo mediante movimientos circulares, de abajo hacia arriba en el caso de las piernas.

Una vez aplicado, espera unos minutos a que el producto se seque antes de vestirte. Ten en cuenta que normalmente tardan entre 6 y 24 horas en alcanzar el grado de bronceado máximo y que deberías dejar pasar como una noche antes de ducharte. Para que la diferencia entre el rostro y el cuerpo no sea muy obvia, puedes completar el ritual con un autobronceador facial como el sérum Self Tan Purity Vitamins de St.Tropez o el nuevo Self Tanning Drops de Dr.Sebagh, unas gotas que se mezclan con tu crema diaria para ir adquiriendo color progresivamente.

VER: Todo lo que necesitas para un autobronceado perfecto en casa

En manos de los profesionales

Si prefieres que sean los expertos quienes se encarguen de tu bronceadro exprés, aprovechando que muchos centros de belleza ya han reabierto sus puertas, hay algunos consejos que debes seguir antes de tu cita con el spray de caña de azúcar, el más habitual. Exfóliate el día anterior e hidrátate bien la piel, y recuerda que, aproximadamente, en las 12 horas posteriores al tratamiento no podrás ducharte ni deberías realizar ejercicio físico intenso. Eso sí, la espera merece la pena: la aplicación de la caña de azúcar dura 45 minutos como máximo y, a partir de las 4 horas siguientes, comenzarás a tener un tono dorado que puede prolongarse hasta 7 días, según indican desde The Secret Lab, en Madrid. ¿Quieres alargar todavía más el bronceado? No olvides utilizar crema hidratante a diario y aceite corporal (por ejemplo, de almendras) siempre que quieras realzar el tono y el brillo de tus piernas... y disimular la celulitis.