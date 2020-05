Cejas perfectas, piernas más suaves... Todos los consejos que debes seguir al depilarte en casa

Aunque ya hayan abierto la mayoría de salones de belleza y cuenten con medidas de seguridad que reducen al máximo cualquier riesgo, quizás las listas de espera del tuyo sean más largas que de costumbre o la vuelta al trabajo de oficina inminente te obligue a buscar soluciones para adaptar algunos tratamientos a tu casa. Como la depilación, una de esas tareas que no pueden esperar y para las que necesitas un plan de acción de inmediato. Ya sea para mantener tus cejas a raya antes de probar los tratamientos profesionales que las mantienen perfectas durante semanas o maximizar los efectos de las sesiones de láser que dejaste a medias el 14 de marzo... sigue los consejos de los expertos para tener la piel suave y el vello controlado hasta que vuelvas a sentarte en el sillón de tu esteticista.

Cejas perfectas

Todos los expertos coinciden en que el diseño de cejas es un arte para el que se precisa de un conocimiento profundo de la fisionomía facial. Es decir, dependiendo de tus rasgos el especialista decide la forma, el grosor y la inclinación que deben tener las tuyas para dar armonía a la cara e intensificar la mirada. La razón es que un error en este sentido puede transformar por completo tu expresión e incluso hacer que tus ojos parezcan más caídos. Para evitar cualquier contratiempo, el consejo de los que más saben del tema es la precaución.

Paz Torralba, de The Beauty Concept, explica la máxima que debes tener en mente cuando tengas las pizas en la mano: "El objetivo es depilar el exceso de vello con pinzas y recortar la cola de ambas cejas, no intentar acortarla". ¿La moraleja? Deja que sean los profesionales los que decidan si necesitas un cambio en la forma para evitarte disgustos y apuesta por una mirada limpia. Mónica Ceño, de The Lab Room, avisa a las que vayan a atreverse con esta técnica en casa que "es muy importante que no se retoquen justo al lado de la ceja. Lo ideal es retirar, con una buena pinza, solo los pelillos que están lejos de la línea de la ceja para no perder la forma y que después sea más fácil para la estilista recuperar el diseño adecuado".

Como últimos toques, la especialista de The Lab Room asegura que "un simple lápiz de cejas bastará para rellenar las zonas menos pobladas o para alargar la forma si las cejas fuesen demasiado cortas. Debe aplicarse con trazos leves y cortos y luego difuminarlo con el cepillo para crear un look natural". Fácil y sencillo pero con un resultado que te permitirá salir del apuro con sobresaliente.

Piel suave a diario

Una duda muy frecuente en temas de depilación corporal es qué pasa con las que han tenido que interrumpir sus sesiones de láser y todavía deben esperar unas semanas hasta su próxima cita. La buena noticia es el progreso que hayas conseguido hasta ahora se conserva: "El beneficio obtenido tanto en las sesiones de láser, ultrasonidos (como Ultraformer III) u otros tratamientos de aparatología corporal va a permanecer y la persona notará la mejoría", explica la Dra. María Rosa García Maroto, directora médica de Clinique La Prairie. Una aclaración que tranquilizará a muchas y a la que añade que "este parón solo retrasará los resultados finales, pero una vez retomadas las sesiones, al final el resultado será el mismo".

Si por los motivos que sean tu próxima cita en el salón tuviera que retrasarse mucho tiempo, la doctora aclara que el vello "habría que eliminarlo con una cuchilla y esperar a que finalizase la cuarentena para continuar con el tratamiento". Si no te atreves a hacerlo por estropear los progresos, la doctora te recuerda que "ese pelo ya ha desaparecido y solamente se trata de retrasar la sesión de láser para finalizar el tratamiento un poco más tarde. Las sesiones realizadas previamente habrán eliminado un porcentaje de vello que ya no crecerá más".

En cuanto a los tips para perfeccionar tu rutina de depilación, Justine Hextall, Dermatóloga Global de Braun, nos contaba que es muy importante elegir las herramientas adecuadas e hidratar la piel: "Si vas a afeitarte, asegúrate de utilizar siempre una cuchilla limpia y que tenga un sistema de lubricación, porque si tratas de afeitarte con la piel seca y una cuchilla desgastada, te va a costar mucho cortar el vello y vas a causar fricción en la superficie y la inflamación del folículo piloso". La exfoliación previa para evitar que las células muertas bloqueen la cuchilla y aplicar una crema calmante - con ingredientes como aloe vera - para aliviar la superficie tras la depilación, son dos gestos con los que lucirás una piel suave y bonita desde casa.