Kendall Jenner se transforma en su hermana Kylie con su último cambio de look

Kendall Jenner, quien ha conseguido coronarse como la modelo mejor pagada de 2019, destaca por sus largas piernas y sus ojos rasgados, pero, sin duda, una de sus grandes señas de identidad es su melena castaña. La conocimos siendo una niña gracias al reality de su familia, Keeping Up The Kardashians, lo que nos ha permitido comprobar que ha cambiado muy pocas veces de look en sus 24 años. A pesar de que sus hermanas han probado prácticamente todos los largos, formas y colores de pelo posibles- especialmente Kylie y Kim, grandes aficionadas al uso de pelucas y extensiones- la modelo solo ha variado ligeramente la longitud de su melena a lo largo de los años, pero prácticamente nunca su tonalidad. Sin embargo, ha querido aprovechar estas semanas de confinamiento para dar el paso, y ha teñido su cabello del mismo color que luce actualmente la benjamina del clan.

Aunque Kendall es la hermana que menos utiliza las redes sociales (y eso que tiene 128 millones de seguidores), de vez en cuando recurre a ellas para dar a sus seguidores pequeñas pistas de su día a día. Hace casi un mes subía una fotografía de ella totalmente rubia con el pie de foto "Una semana como rubia, ¿os acordáis?" en referencia a septiembre de 2019, cuando tiñó su cabello para desfilar para Burberry y estuvo unos días con aquel color hasta que volvió al suyo original. Aunque en aquel momento pareció ser simplemente un recuerdo, ahora descubrimos que podría haberse tratado de un adelanto de lo que venía. Recientemente ha compartido un vídeo a través de sus historias efímeras en el que quería mostrar como le quedan los ojos azules mediante un filtro que se ha popularizado en redes últimamente. Sin embargo, no ha sido ese impactante cambio virtual el que ha acaparado todas las miradas, sino otro que también desvelaba la publicación.

La modelo, que llegó a desfilar dos años seguidos para Victoria's Secret, ha aclarado varios tonos su melena hasta conseguir un favorecedor color honey blonde ideal para la temporada de verano. Curiosamente, resulta muy similar al que luce actualmente su hermana Kylie, quien lleva estas mechas miel desde mediados de febrero. Esta es una de las grandes tendencias del momento, que consiste en crear una degradación proresiva entre el color castaño y un rubio acaramelado. Una de sus grandes ventajas es que consigue iluminar al instante el rostro, tal y como nos ha demostrado la pequeña de la familia los últimos meses. Ahora, es Kendall la que se anima con esta tonalidad.

Si a alguno de sus fans les quedaba la duda de si este cambio se trataba, al igual que el de los ojos, de un filtro, el cameo de ambas hermanas en el último vídeo de Justin Bieber y Ariana Grande despeja todas las dudas. En él, las dos Jenner aparecen abrazadas luciendo melenas a juego (aunque la menor lleva una coleta XL fruto de sus habituales extensiones).